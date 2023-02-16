''Харьков – это круто'': 75-летний японец девять месяцев прожил в харьковском метро и решил навсегда остаться в Украине. Видео

Журналисты рассказали историю 75-летнего японца Фуминори Цучико, который на третий месяц войны в Украине попал в метрополитен Харькова, который тогда был бомбоубежищем. В течение девяти месяцев иностранец жил с украинцами в подземке, чтобы их поддержать.

Видео дня

По словам мужчины, он настолько сдружился с ними, что после того, как метро возобновило работу, начал еженедельно организовывать гуманитарную помощь своим новым друзьям. А потом продал дом в Японии и переехал жить в украинский Харьков, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Общаясь с журналистами, Фуминори рассказал, что с уходом на пенсию решил путешествовать по миру. Новость о полномасштабном вторжении войск РФ в Украину застала его в Польше, а впоследствии от волонтеров он услышал и о подземной жизни харьковчан.

Мужчина приехал в Харьков и в течение долгих девяти месяцев жил на станции метро "Героев труда". Больше всего, говорит Фуми (так его называют друзья. – Ред.) ему не нравились холод и умывальник вместо душа.

"Летом было хорошо. Вот так холодной водой умывался. Но зимой… О, Господи, как же было холодно", – вспомнил пожилой японец.

По его словам, в подземке он готовил еду, развлекал детей и взрослых. Рассказами о жизни в метро делился в Facebook и собирал пожертвования для украинцев.

"Сначала там кормили рестораны, возили еду, все было хорошо. Но девять месяцев ни один благотворительный фонд не может кормить. Сперва нас было 3000 человек, потом меньше и меньше – 700 осталось, дальше 150. Это все средства, понимаете? Фуми организовал завтраки. Мы ежедневно ездили и раздавали их", – рассказала о волонтере из Японии харьковчанка Наталья.

Она добавила, что вместе с друзьями иностранец рисковал жизнью и каждый раз бегал под обстрелами в магазин за едой для всех, кто жил на станции. Говорил, мол, на него "бомба никогда не упадет".

Когда люди покинули подземку, Фуминори Цучико решил не терять с ними связь и продолжил помогать. Сейчас он раздает еду своим подземным друзьям.

"В метро было хорошо. Все люди были вместе и мы общались много. Они были очень добры ко мне, заботились из-за моего возраста. Но я всегда говорил: еще многое могу", – признался мужчина.

Недавно иностранец решил остаться в Украине навсегда. В Японии он продал свой дом и снял квартиру в Харькове на Салтовке. Говорит, что в Токио у него остались две взрослые дочери: им он пообещал приезжать на праздники.

"Харьков – это круто! И я буду жить в Харькове и после победы. У меня уже нет дома в Японии. Все продал. Поэтому я здесь навсегда и буду помогать харьковчанам", – заявил японец.

Журналисты рассказывают, что Фуминори Цучико еженедельно вывозит набитые повозки из супермаркета и встречается с украинскими друзьями. Это полсотни пенсионеров, которым не хватает денег на жизнь, поэтому мужчина продолжает собирать средства им на помощь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Литве волонтеры организовали масштабный сбор для военной помощи ВСУ. За цель поставили €5 млн, которые хотят потратить на покупку пяти израильских радаров ПВО для Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!