Ханука: традиции и особенности еврейского праздника

Ханука ("праздник огней") является важным еврейским праздником, который длится восемь дней. В 2024 году она начнется с закатом в среду, 25 декабря, и завершится вечером четверга, 2 января 2025 года.

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Этим праздником отмечается победа небольшой группы евреев – Макавеев – над сирийскими оккупантами, пытавшимися подавить их религию и культуру. После победы евреи очистили оскверненный Иерусалимский храм и зажгли менору, хотя осталось лишь достаточно масла, чтобы гореть один день. Чудом, масла хватило на восемь дней, что стало символом победы света над тьмой.

Почему Ханука длится восемь дней

Легенда Хануки повествует о чуде с маслом. После победы евреи нашли только один сосуд ритуального масла, достаточного для одной ночи. Однако это масло горело восемь дней, что стало символом несокрушимости и божественного вмешательства. Это событие и послужило причиной празднования в течение восьми ночей.

Когда Ханука 2024

Даты Хануки меняются каждый год из-за того, что праздник базируется на лунном календаре. Праздник всегда приходится на 25-й день месяца кислев, который может совпадать с концом ноября или декабрем по григорианскому календарю. В этом году празднования начнутся к вечеру 25 декабря, именно в этот день празднуется Рождество Христово. В следующий раз Ханука и Рождество будут совпадать в 2035 году.

Традиции праздника Ханука

Главным символом Хануки является ханукия – светильник с девятью свечами. Девятая свеча, "шамаш", используется для зажигания других восьми, которые зажигают каждый вечер поочередно. Эта традиция олицетворяет не только чудо масла, но и идею света, разгоняющего тьму.

Ханука, хоть и широко празднуется, не считается большим религиозным праздником в еврейской традиции. В отличие от Песаха, Рош га-Шана или Йом Кипура этот праздник не накладывает строгих ограничений на поведение или питание. Однако его популярность растет, особенно в странах с христианскими традициями.

Обычаи на Хануке

Дарение подарков не является традиционной частью Хануки. В историческом контексте единственным подарком были "гельт" – небольшие суммы денег. Однако современные традиции включают в себя обмен подарками, особенно в смешанных культурных средах, где празднуют и Рождество.

Что готовят на Хануке

Еда на Хануке имеет особое символическое значение. Традиционно готовят блюда, жаренные в масле, например латкесы (картофельные оладьи) и суфганиот (пончики). Эти блюда напоминают о чуде масла, горевшего восемь дней.

В Израиле суфганиот (пончики) стали одним из самых любимых ханукальных блюд. Их готовят с разнообразными начинками, такими как джем, шоколад или мед, добавляя сладости.

Печенье с маком, известное как mohn kichlach, также является частью праздника. Оно происходит из Восточной Европы XVI века и остается популярным как праздничная выпечка.

Ханука напоминает о борьбе за религиозную свободу и право исповедовать свою веру. Это не только история о победе, но и преданность традициям и духовным ценностям.

Празднуя Хануку, еврейская община делится с миром посланием о победе добра над злом и важности сохранения духовного света даже в самые темные времена.

Ранее FoodOboz подробно сообщал, какие блюда традиционны на Хануке.

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