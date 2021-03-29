Халат – белый, а душа – "черная": как в Украине борются с недобросовестными студентами-медиками

В начале февраля в Украине разоблачили масштабную мошенническую сделку со сдачей студентами-медиками лицензионных экзаменов КРОК. Бывший проректор одного из киевских частных медуниверситетов с сообщниками, хвастаясь якобы имеющимися связями в Минздраве и Центре тестирования, которых в действительности у него не было, организовывал для студентов-медиков "сдачу" экзаменов КРОК подставными лицами.

В эксклюзивной беседе с OBOZREVATEL директор ГО "Центр тестирования" Леся Олейник отметила, что единичные случаи сфальсифицированных сертификатов об успешном прохождении экзаменов КРОК были обнаружены в 2020 году.

"Летом прошлого года к нам обратились студенты из Турции в связи с проблемой апостилляции (специальный штамп, удостоверяющий подлинность подписей, печатей. – Ред.) сертификатов. После проверки оказалось, что гражданин Турции не сдал КРОК, соответственно его документ сфальсифицирован. Еще об одном случае мы узнали после запроса из Республики Ливия", – отметила Олейник.

В феврале 2021 года правоохранители разоблачили трех человек по факту мошенничества касательно сдачи экзамена КРОК (ч.4 ст.190 УК Украины). Сайт Офиса генерального прокурора

Осенью 2020 года некоторые студенты начали переводиться на обучение из одного учреждения высшего образования (УВО) в другое и обращались с просьбой проверить подлинность их сертификатов об успешной сдаче КРОКа. Тогда стало понятно, что фальсификации документов уже не единичны.

"В связи с неоднократными случаями выявления сфабрикованных сертификатов, мы обратились за помощью в правоохранительные органы", – сказал заместитель директора по международному сотрудничеству, инноваций и развития Константин Рыбачук.

Мошенники подделали десятки сертификатов

Во время досудебных следственных действий правоохранители установили, что участники незаконной сделки вклеивали свои фотографии в паспорта студентов-медиков и сдавали тестирование вместо них.

Сейчас зафиксировано 8 случаев сдачи экзаменов по такой мошеннической схеме и более 60 эпизодов получения сфальсифицированных сертификатов об успешном прохождении экзаменов. Однако дело не закрыто, поскольку в ходе следственных действий было обнаружено еще несколько десятков поддельных документов.

За вознаграждение от 3 тыс. долл. США мошенники обещали решить вопрос сдачи лицензированных экзаменов и получения соответствующего сертификата. Сайт Офиса генерального прокурора

С целью выявить нечестных студентов, Центр тестирования готовит обращение в посольства 15 стран, из которых в украинских медицинских учреждениях высшего образования больше всего студентов.

"Мы ведем переговоры с Индией, Азербайджаном, Турцией, Ливаном, Марокко, Израилем. Все они заинтересованы, чтобы в своей стране найти студентов, не легитимно работающих врачами", – убежден Рыбачук.

Сейчас в Украине учатся иностранные студенты из 87 стран мира, которые получают профессию врача в 26 медицинских университетах. За 21 год своей работы Центр тестирования провел независимое оценивание знаний 747 641 студента, которые намерены стать врачами, из них 479 590 – украинцы и 268 051 – иностранцы.

Результаты сдачи экзаменов 2019 г. и 2020 г.

Из-за мошенников и нечестных студентов пострадать могут миллионы

В 2021 году сдавать экзамен КРОК будут примерно 96 тысяч студентов.

Схемы мошенников и недобросовестной молодежи наносят репутационные потери государству, а также создают риски для жизни и здоровья миллионов граждан.

"Последствия для общества можно продемонстрировать на цифрах. Известно о 60 фактах неправомерного получения сертификатов КРОК. Условно – это 60 врачей. Представим, что они получили дипломы и работают. Даже если предположить, что такой "врач" успешно лечит каждого второго, то остальные 50% – в зоне риска. За весь период врачебной практики это может быть более 2 миллионов пациентов. А если представить, что таких нечестных студентов больше?" – пояснил Рыбачук.

Количество лиц, которые могли бы пострадать от действий неквалифицированного медика

Как будут бороться со "схемам"?

С целью предотвращения возникновения подобных мошеннических схем в будущем в ноябре прошлого года на сайте Центра тестирования внедрили модуль, который дает возможность студентам и УВО самым проверить подлинность сертификатов.

Сейчас туда загружена информация за 10 лет, это примерно 350 тысяч сертификатов. Кроме того, теперь все данные результатов аттестации будут загружать в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО), которую разработало Министерство образования и науки Украины. Если студент экзамен не сдавал, Центр тестирования данные не загрузит, а следовательно диплом студент не получит.

"Теперь всех соискателей университеты регистрируют через систему ЕГЭБО. На экзамен попадет только тот студент, который есть в базе. Все результаты загружать тоже туда. Если мошенники и захотят подделать сертификаты, то в этой базе будут отсутствовать результаты определенного лица. Будет срабатывать блокирующая функция. Соответственно, такому студенту технически невозможно будет выдать диплом", – заметила Леся Олейник.

Лицензионные интегрированные экзамены – комплекс диагностики уровня профессиональной компетентности, являющийся частью госаттестации студентов-медиков. Архив ГО "Центр тестирования"

Будущие врачи, фармацевты и стоматологи сдают единый государственный квалификационный экзамен (ЕГКИ) в форме экзаменов КРОК. Их проводят в три этапа. КРОК 1 – экзамен по фундаментальным дисциплинам специальности, который студенты-медики сдают на третьем курсе обучения. В выпускном году – сдают экзамен КРОК 2 по профессионально-ориентированным дисциплинам.

"Структура экзамена и дисциплины, которые туда входят, на нашем сайте, студенты это знают. Студент, который сдал успешно эти экзамены может дальше получать специальность как врач (провизор)-интерн. Только после завершения обучения в интернатуре и сдачи экзамена КРОК 3, во время которого оценивают соответствие уровня профессиональной компетентности квалифицированных специалистов, можно работать в больнице", – сказала заместитель директора по организации проведения тестовых экзаменов Леся Войтенко.

Экзамен КРОК проходит одновременно по всей стране. Для допуска в этот день студенты должны пройти идентификацию: сравнение паспортных данных, которые были заявлены ранее, документу, с которым студент пришел на экзамен. Здесь мошенники и нашли лазейку.

"Те документы, о которых говорится на сайте СБУ и Офиса генерального прокурора, были сфальсифицированы. В паспорте были указаны реальные имена и фамилии людей, которые должны были сдавать экзамен, но фото были других лиц. К таким действиям прибегали как украинские, так и иностранные студенты", – подчеркнула Войтенко.

Мошенники меняли фотографию в паспорте студента-медика на фото подставного лица Сайт Офиса генерального прокурора

Вмешательство в проверку результатов или изменение ответов технически невозможно

Центр тестирования обеспечивает полный технологический цикл проведения интегрированных тестовых экзаменов, который включает их разработку, проведение, проверку результатов, оформление отчетов, ведение реестра сертифицированных специалистов, администрирование программного обеспечения.

Доставку экзаменационных материалов в аудитории, где студенты сдают КРОК, и обратно для дальнейшей проверки, осуществляет Государственное предприятие специальной связи. Все процессы проходят под постоянным видеонаблюдением.

"Если студент стал соучастником мошеннической схемы, и проявил непорядочность, то наказание должно быть таким, чтобы он никогда не одел белый халат, а путь к медицинской профессии был навсегда закрыт", – подчеркнул Константин Рыбачук.

В 2021 году количество студентов, которые должны сдавать экзамен КРОК, будет примерно 96 тыс. Человек. Архив ГО "Центр тестирования"

"Человек, который вступает в медицинское учреждение, должен понимать, что это ответственность за жизни других людей. Это тяжелая профессия морально, физически, умственно. Когда халат – белый, а душа – "черная", это очень страшно. Любые проявления академической непорядочности должны жестко пресекаться. Должна быть неотвратимость наказания", – подытожила Олейник.

Профессия врача тяжелая, начиная от обучения, завершая непосредственно профессиональной практикой. Однако и студенты, и общество должны понимать, что это не причина оправдывать академическую непорядочность.