Халат – білий, а душа – "чорна": як в Україні борються з недобросовісними студентами-медиками

На початку лютого в Україні викрили масштабну шахрайську оборудку зі складанням студентами-медиками ліцензійних іспитів КРОК. Колишній проректор одного з київських приватних медуніверситетів зі спільниками, вихваляючись начебто наявними зв’язками у МОЗ та Центрі тестування, яких насправді у нього не було, організовував для студентів-медиків "складання" іспитів КРОК підставними особами.

В ексклюзивній розмові з OBOZREVATEL директорка ДО "Центр тестування" Леся Олійник зауважила, що поодинокі випадки сфальшованих сертифікатів про успішне проходження іспитів КРОК було виявлено 2020 року.

"Влітку минулого року до нас звернулися студенти із Туреччини у зв’язку із проблемою апостиляції (спеціальний штамп, що засвідчує дійсність підписів, печаток. – Ред.) сертифікатів. Після перевірки виявилося, що громадянин Туреччини не склав КРОК, відповідно його документ сфальшований. Про ще один випадок ми дізналися після запиту із Республіки Лівія", – зазначила Олійник.

У лютому 2021 року правоохоронці викрили трьох осіб за фактом шахрайства щодо складання іспиту КРОК (ч.4 ст.190 КК України). Сайт Офісу генерального прокурора

Восени 2020 року деякі студенти почали переводитися на навчання з одного закладу вищої освіти (ЗВО) в інший і зверталися із проханням перевірити справжність їхніх сертифікатів про успішне складання КРОКу. Тоді стало зрозуміло, що фальшування документів уже не поодинокі.

"У зв’язку із неодноразовими випадками виявлення сфабрикованих сертифікатів, ми звернулися за допомогою до правоохоронних органів", – сказав заступник директора з міжнародного співробітництва, інновацій та розвитку Костянтин Рибачук.

Шахраї підробили десятки сертифікатів

Під час досудових слідчих дій правоохоронці встановили, що учасники незаконної оборудки вклеювали свої світлини в паспорти студентів-медиків та здавали тестування замість них.

Наразі зафіксовано 8 випадків складання іспитів за такою шахрайською схемою та понад 60 епізодів отримання сфальшованих сертифікатів про успішне проходження іспитів. Проте справу не закрито, оскільки під час слідчих дій було виявлено ще кілька десятків підроблених документів.

За винагороду від 3 тис. дол. США шахраї обіцяли вирішити питання успішного складання ліцензованих іспитів та одержання відповідного сертифікату. Сайт Офісу генерального прокурора

Із метою виявити недоброчесних здобувачів Центр тестування готує звернення до посольств 15 країн, із яких в українських медичних закладах вищої освіти найбільше студентів.

"Ми ведемо перемовини з Індією, Азербайджаном, Туреччиною, Ліваном, Марокко, Ізраїлем. Усі вони зацікавлені, щоб у своїй країні знайти студентів, які нелегітимно працюють лікарями", – переконаний Рибачук.

Наразі в Україні навчаються іноземні студенти із 87 країн світу, які здобувають професію лікаря у 26 медичних університетах. За 21 рік своєї роботи Центр тестування провів незалежне оцінювання знань 747 641 студента, котрі мають намір стати лікарями, з них 479 590 – українські здобувачі та 268 051 – іноземні.

Результати складання іспитів 2019 р. та 2020 р.

Через шахраїв і нечесних студентів постраждати можуть мільйони

У 2021 року складати іспит КРОК будуть приблизно 96 тисяч студентів.

Схеми шахраїв і недобросовісної молоді завдають репутаційних втрат державі, а також створюють ризики для життя і здоров'я мільйонів громадян.

"Наслідки для суспільства можна продемонструвати на цифрах. Відомо про 60 фактів неправомірного отримання сертифікатів КРОК. Умовно – це 60 лікарів. Уявімо, що вони отримали дипломи і працюють. Навіть якщо припустити, що такий "лікар" успішно лікує кожного другого, то решта 50% – у зоні ризику. За весь період лікарської практики це може бути понад 2 мільйони пацієнтів. А якщо уявити, що таких недоброчесних студентів більше?" – пояснив Рибачук.

Кількість осіб, котрі могли би постраждати від дій некваліфікованого медика

Як боротимуться зі "схемами"?

З метою запобігання виникненню подібних шахрайських схем у майбутньому в листопаді минулого року на сайті Центру тестування впровадили модуль, який дає можливість студентам та ЗВО самим перевірити справжність сертифікатів.

Зараз туди завантажено інформацію за 10 років, це приблизно 350 тисяч сертифікатів. Окрім того, тепер усі дані результатів атестації буде завантажено до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО), яку розробило Міністерство освіти та науки України. Якщо студент іспиту не складав, Центр тестування дані не завантажить, а отже диплому студент не отримає.

"Тепер усіх здобувачів університети реєструють через систему ЄДЕБО. На іспит потрапить лише той студент, який є в базі. Всі результати завантажуватимуть теж туди. Якщо шахраї і захочуть підробити сертифікати, то в цій базі не буде результатів певної особи. Спрацьовуватиме блокувальна функція. Відповідно, такому студентові технічно неможливо буде видати диплом", – зауважила Леся Олійник.

Ліцензійні інтегровані іспити – комплекс діагностики рівня професійної компетентності, що є частиною держатестації студентів-медиків. Архів ДО "Центр тестування"

Майбутні лікарі, фармацевти та стоматологи складають єдиний державний кваліфікаційний іспит (ЄДКІ) у формі екзаменів КРОК. Їх проводять у три етапи. КРОК 1 – іспит із фундаментальних дисциплін спеціальності, який студенти-медики складають на третьому курсі навчання. На випускному році – складають іспит КРОК 2 з професійно-орієнтованих дисциплін.

"Структура іспиту і дисципліни, які туди входять, є на нашому сайті, студенти це знають. Студент, який склав успішно ці іспити, може далі здобувати спеціальність як лікар (провізор)-інтерн. Тільки після завершення навчання в інтернатурі та успішного складання іспиту КРОК 3, під час якого оцінюють відповідність рівня професійної компетентності кваліфікованих фахівців, можна працювати у лікарні", – сказала заступниця директора з організації проведення тестових іспитів Леся Войтенко.

Іспит КРОК проходить одночасно по всій країні. Для допуску у цей день здобувачі мають пройти ідентифікацію: порівняння паспортних даних, які було заявлено раніше, з документом студента, з яким він прийшов на іспит. Тут шахраї і знайшли лазівку.

"Ті документи, про які йдеться на сайті СБУ та Офісу генерального прокурора, були сфальшованими. У паспорті було зазначено реальні імена та прізвища людей, котрі повинні були складати іспит, але фото були інших осіб. До таких дій вдавалися як українські, так і іноземні студенти", – підкреслила Войтенко.

Шахраї змінювали світлину у паспорті студента-медика на фото підставної особи Сайт Офісу генерального прокурора

Втручання в перевірку результатів чи зміна відповідей технічно неможливі

Центр тестування забезпечує повний технологічний цикл проведення інтегрованих тестових іспитів, що передбачає їхню розробку, проведення, перевірку результатів, оформлення звітів, ведення реєстру сертифікованих фахівців, адміністрування програмного забезпечення.

Доставку екзаменаційних матеріалів до аудиторій, де студенти складають КРОК, і назад для подальшої перевірки здійснює Державне підприємство спеціального зв’язку. Всі процеси відбуваються під постійним відеонаглядом.

"Якщо студент став співучасником шахрайської схеми і проявив недоброчесність, то покарання має бути таким, щоб він ніколи не одягнув білий халат, а шлях до медичної професії був назавжди закритим", – наголосив Костянтин Рибачук.

У 2021 році кількість студентів, які повинні складати іспит КРОК, буде приблизно 96 тис. осіб. Архів ДО "Центр тестування"

"Людина, яка вступає до медичного закладу, повинна розуміти, що це відповідальність за життя інших людей. Це важка професія морально, фізично, розумово. Коли халат – білий, а душа – "чорна", це дуже страшно. Будь-які прояви академічної непорядності необхідно жорстко припиняти. Повинна бути невідворотність покарання", – підсумувала Олійник.

Професія лікаря важка, починаючи від навчання, завершуючи безпосередньо професійною практикою. Однак і студенти, і суспільство повинні розуміти, що це не причина виправдовувати академічну непорядність.