Хакеры Armageddon осуществили кибератаку на государственные органы Украины: появились подробности

Хакерская группа Armageddon совершила кибератаку на ресурсы государственных органов Украины. Организация разослала письма с опасным вирусом, который может предоставить преступникам полный контроль над компьютерами украинцев.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Заявляется, что это не первая попытка кибератаки этой организацией.

Украинцам приходят сообщения по электронной почте с темой "№1275 от 07.04.2022". Внутри письма находится HTML-файл. После его открытия на компьютере появляется архив под названием "О фактах преследования и убийств работников Прокуратуры со стороны российских военных на временно оккупированных территориях.lnk".

Видео дня

Открытие этого документа приводит к передаче хакерам полного контроля над ПК с доступом к конфиденциальной информации. Также письма могут содержать ссылки с доменными именами, использующими Dynamic DNS сервис NO-IP

Госспецсвязи предупреждает украинцев по поводу этой атаки и просит внимательно относиться ко всем файлам, которые приходят на почту.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что хакерская группа Anonymous атаковала сервисы госслужб РФ.