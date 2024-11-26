Хайп или гайп: как правильно говорить на украинском популярные в Instagram слова

Многие современные сленговые слова, связанные с интернетом, его контентом и технологиями, в английском языке, откуда они пришли, начинаются с буквы h – hashtag, hype, hater. Нередко на украинский их не переводят, а только транслитерируют и адаптируют к нормам языка.

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Но с какой буквы должны начинаться слова - х или г? OBOZ.UA попытался разобраться.

Что говорит правописание?

Новая редакция украинского правописания, утвержденная в 2019 году, рекомендует передавать звук, который, в частности, в английском языке записывается буквой h, как украинское фрикативное [г] - "гандбол", "гінді", "горизонт", "госпіталь" и т.д. Однако это правило содержит существенное исключение. Если этот звук в оригинале звучит приближенно к украинскому [х], то можно транслитерировать его таким образом – "хоспіс", "хокей", "хобі".

Согласно этой норме, такие слова, как "хайп", "хейтер" или "хештег", можно записывать через букву "х". И произносить через соотстветсвующий звук

Что говорят языковеды?

Однако не все языковеды согласны с этим положением правописания. Так, педагог и популяризатор украинского языка Александр Авраменко призывает к последовательности в этом вопросе. "Сравните: hotel – "готель", hospital – "госпіталь" и т.д. Мы ведь не говорим "хотель", "хоспіталь"… То есть мы последовательно должны передавать иноязычное [h] украинским [г]", – сказал он в одном из своих интервью.

Так как быть?

Вопрос продолжает оставаться дискуссионным. Параграф 122 действующего правописания не содержит исчерпывающего перечня слов, которые можно писать через букву "х" и произносить через соответствующий звук. Он содержит только рекомендацию "по традиции в отдельных словах, взятых из европейских и некоторых восточных языков [h], и фонетически близкие к нему звуки передавать буквой х". В качестве примеров таких слов приводятся: хобі, хокей, хол, холдинг, брахман, джихад, моджахед, ханум, харакірі, хіджаб, шахід, Аллах, Ахмед, Мухаммед, Сухроб, Хакім, Хаммурапі и т.д. др.

Таким образом, этот момент авторы перечня правил украинского языка оставили на откуп самим говорящим. То есть вам остается самостоятельно решать – искать фонетическую схожесть в заимствованных словах или придерживаться последовательного подхода, который предлагает Александр Авраменко и его единомышленники.

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