ГУР предупредил о подготовке Россией провокации против Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными: что известно

Украинцев предупредили о подготовке страной-агрессором Россией очередной провокации. В этот раз дезинформация может быть нацелена на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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В рамках кампании россияне будут распространять сфальсифицированные документы. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По информации ГУР, оккупанты планируют опубликовать "документы" с эмблемами Координационного штаба или "шапкой", где речь идет о Координационном штабе по обращению с военнопленными. Украинская разведка предупредила, что указанные материалы не соответствуют стандартам документооборота, а также содержат фамилии должностных лиц, не имеющих отношения к Координационному штабу, и вымышленные названия региональных подразделений.

В ГУР подчеркнули, что таким образом россияне попытаются дискредитировать работу государственных структур и посеять недоверие. В связи с этим украинцев призвали быть внимательными, не распространять дезинформацию в своих соцсетях и не доверять непроверенным лицам и организациям, которые могут предлагать помощь.

"Враг не прекращает попыток манипулировать семьями пленных, пропавших без вести, гражданских порабощенных. Для этого не гнушается использовать ложь и подмену. О любой попытке требовать деньги за услуги, связанные с порабощенными украинцами, просим немедленно сообщать правоохранительным структурам. Отмечаем, что абсолютно вся помощь специалистов Координационного штаба бесплатна", – говорится в сообщении ГУР.

Напомним, 5 февраля между Украиной и Россией состоялся 61-й обмен военнопленными. Домой вернулись 150 защитников, в том числе военные ВСУ, нацгвардейцы, теробороновцы, пограничники и представитель Нацполиции.

Как сообщал OBOZ.UA, пограничники показали, как в Украине встречали украинских защитников после долгих лет в плену. После всех пережитых испытаний глаза воинов продолжают излучать силу и волю.

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