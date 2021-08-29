Сегодня так любимая советско-ордлынским человеком тема "гумка" и "халява".

Вот что-то, а на фоне нескончаемого "величия" русских и донбасян, "кормящих всю Украину", я снова хочу поговорить на тему "а что нам дадут", которую уже периодически освещала на фоне "экономических прорывов" ОРДЛО.

Поэтому не упущу момент и напомню, что в 2014-м одним из самых обсуждаемых вопросов, касающихся выбора донбасян РФ был "а что нам Украина дала" и "нам точно Россия даст".

Пропагандисты быстро просчитали этот нюанс гомо-советикусов и тут же по городам Донбасса поползли слухи, которые транслировали в массы чиновники и учителя: "Путин нам даст большие пенсии, зарплаты, квартиры в Москве", "нам Россия здесь построит", "нам Россия заплатит", "нам Россия даст".

Более того, здесь на Донбассе открыто обсуждали тему "Россия нам заплатит за уничтожение Украины, ведь если Донбасс отойдет к России, Украина развалится".

Цена предательства! Именно это осознанно здесь обсуждало критическое большинство жителей.

Выбор между "быть Украиной" и "стать Россией" здесь обсуждался не по правам, законам, качеству жизни, гражданственностью, а с исключительно меркантильной целью — где больше урвать, кто больше заплатит, где больше халявы.

Та же песня о халяве звучала и из Крыма — "Россия превратит полуостров в Рай".

И вот поверьте, когда придет время и РФ уберет свои щупальца с нашей земли, первое, что запоют крымчане и донбасяне так это финансовые песни о главном "а что вы нам дадите за возвращение, вы должны и обязаны здесь все отстроить и дать нам больше, чем РФ".

Тема "дадут" все годы войны была и есть темой № 1 в ОРДЛО.

Здесь с восторгом ждали российские гумконвои, гордились полученным пайком, обожествляли разлитую по тарелкам гороховую кашу и пресные щи "боже, как вкусно, не то что при Украине, и бесплатно же дают, не то, что"…

Получение гуманитарки здесь в ОРДЛО стало важным событием, более того, если в 2014-2016-м это как-то даже роднило и давало людям видимую защиту от РФ, то сейчас получение гумки из РФ, это еще и элитарность, ведь в ОРДЛО вся гуманитарная помощь раздается бесплатно исключительно по своим, все остальное-в продажу.

Именно на продаже гуманитарки поднял свой бизнес Плотницкий.

Чтобы получать гумку, в ОРДЛО платят взятки, ищут блат. Нет, есть категории, которым выдают без всякого, это мамам на детей и очень редко инвалидам.

Гуманитарку в ОРДЛО получают в основном чиновники, приближенные к власти. И во многих случаях, очень не бедные люди. А вот бедные — нет. Нет блата — свободен.

Те же, кто выхватил свое преимущество тут же делают пальцы веером, грудь крестами и начинают продавать гумку на лево и на право, "еще дадут". Все, кто получает гуманитарную помощь в ОРДЛО не готовы от нее отказаться, даже если имеют 2 пенсии (ордлынская и украинская), и уверены, что и Украина, и США, и РФ обязаны и должны бесплатно выдавать хоть что-то "бедным людям Донбасса".

Поэтому часто из ОРДЛО оплачиваемые из Кремля блогеры транслируют "слезы народа Донбасса" о том, что в ОРДЛО гуманитарная и экономическая катастрофы.

Они есть, голод, нищета. Не спорю.

Ведь, если одни пенсионеры получают 2-4 выплаты, вторые существуют лишь на одну. Если один чиновник сидит на потоках, то второй бюджетник сидит на зарплате и украсть может лишь скрепку из кабинета.

И куча открывшихся комиссионок, куда люди за гроши сдают вещи, чтобы хоть что-то продать так же реально, как и куча новых иномарок в городах ОРДЛО, здесь машины меняют, как перчатки, ведь дешевые машины в ОРДЛО гонят из Грузии, Осетии, Абхазии. Чаще после аварий, угнанные, ведь их ставят на "учет" по ОРДЛынским законам, поэтому если машина в угоне, здесь это никого не интересует.

Здесь голод и нищета соседствуют с кичем и богатством. До войны такого здесь не было. И вот получение 2-4 социальных выплат, все эти ухищрения "народа Донбасса", получившего российский паспорт, но продолжающего "доить укропов" это особая тема в войне. Ведь многие теперь не хотят окончания войны или изменения в их статусе, так как "не будет второй пенсии".

Они реально уже не смогут жить без вот "второй пенсии", поэтому возврат юрисдикции Украины на эти территории уже рассматривают, как личную угрозу, угрозу личному благосостоянию.

Люди быстро привыкают к тому, что им дают бесплатно, что можно урвать, блат, очереди, это так привычно для донбасян и они не видят в этом ничего плохого.

Ради халявы и гумки здесь готовы на все. И все равно из чьих рук получать, да хоть из рук марсиан. Лишь бы даром-халява.

Что интересно, — и это относится не только к ОРДЛО, скорее явление повсеместное — чем больший достаток человека, тем больше он и агрессивнее будет душиться в очереди за гуманитаркой и требовать выдачи пайка.

Откуда это в людях? Из СССР? Ну, очереди и блат, это, да, это понятно. Без этого советский человек жить не может. Но откуда в гордом советском человеке, кормильце Украины, донбасянине такая тяга к гуманитарке и пайку?

Ведь СССР он же "велик и могуч". "Россия-великая страна"…. "Донбасс-кормил Украину". "Маленькие угольные швейцарии" ну, и все такое. Как может такое величие сидеть с протянутой рукой и ныть "дайте гуманитарную помощь, а лучше две"?

Читая отчеты об экономическом "росте" "республик", реально задаешься вопросом: а какая может быть гуманитарная помощь, этим "высокоразвитым" "республикам" с "высоким уровнем дохода и процветания"?

Если ОРДЛО нуждается в гуманитарной помощи, может логичнее им признать свою "угольную швейцарию" зоной гуманитарного и экономического бедствия, расписавшись в собственной криворукости, как и в криворукости РФ, построившей ОРДЛО, а так все не логично: процветаем и получаем гумку.

Да и послушав жителей ОРДЛО не понимаешь, зачем им гуманитарная помощь: 2-4 соцвыплаты, низкая плата за коммуналку, низкая цена воды и энергоносителей, все дает РФ, высокие пенсии и зарплаты, рост экономики, открываются заводы и фабрики, они живут лучше, чем когда-либо. И тут в соцсетях "а почему задержали гумку"? "Когда будет детская гумка"? "Ура, пришел гумконвой из России, скоро выдадут гумку"…

При этом те же самые люди рассуждают, что "получать гуманитарную помощь, эти фэ, низко", если речь идет о какой –либо помощи для Украины. И те же самые люди кричат "нам обязаны все страны мира давать хоть что-то, пусть хоть игрушку, конфету или еду дают, а лучше пусть дают доллары и машины".

И, если в ОРДЛО зайдут так нелюбимые и так вызывающие страх чернокожие солдаты НАТО (не знаю, почему, но вот это дичайший страх донбасян)- будет истерика "едят, убивают, оккупанты". Но, если эти же солдаты НАТО начнут раздавать что угодно бесплатно, тут же будет драка, очередь, давка "мне нужно еще больше".

Страшная категория людей, которых можно купить. Но, оставим это на их морали. Я затронула сокровенное: тему гуманитарки и жажды бесплатного подношения жителей ОРДЛО. О такой говорить — табу. Давать — не табу. Говорить –табу.

Как о причинах требований, так и о причинах ввоза гуманитарных грузов в ОРДЛО.

Но, сначала чуть-чуть знаний. Меня-то читают и в ОРДЛыниях, не только патриоты Украины. Поэтому чуть-чуть пошкрябаю камешком по стеклу.

РФ, великая и гордая одна из активных получателей гуманитарной помощи США.

"Окорочка дядюшки Буша" спасли РФ от голода в 90-е.

Цитата из ВИКИ: "Операция Provide Hope — операция военно-воздушных сил США по доставке гуманитарной помощи в страны Содружества Независимых Государств, проводившаяся после распада Советского Союза с целью поддержать молодые независимые государства в переходный период становления демократии и перехода к рыночной экономике.В январе 1992 года на Международной Координационной конференции в Вашингтоне было объявлено об американской помощи России. Пункты назначения помощи определяли Ричард Армитидж от Государственного департамента и Роберт Вольтхёйс от министерства обороны США[1]. Командующим первой фазой операции был назначен командир 60-го транспортного крыла ВВС США полковник Джон Сэмс-младший. Операция по доставке гуманитарной помощи началась 10 февраля 1992 года. В этот день 12 военно-транспортных самолётов ВВС США Lockheed C-5 Galaxy ("Гэлэкси") и Lockheed C-141 Starlifter ("Старлифтер"), базировавшихся в Германии и Турции, доставили 500 тонн продовольствия и медикаментов в 12 городов СНГ: Москву, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Кишинёв, Ереван, Алма-Ату, Душанбе, Ашхабад, Баку, Ташкент, Бишкек. В ходе первой фазы операции, продлившейся до конца февраля, ВВС США совершили 65 вылетов (22 в Россию, по 7 в Армению и Казахстан, 5 в Украину, по 4 в Туркменистан, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, по 3 в Кыргызстан и Молдову, 2 в Беларусь) и доставили 2274 тонны гуманитарных грузов. К операции привлекались как самолёты C-5, C-130 и C-141 Военно-воздушных сил США, так и гражданские авиалайнеры, зафрахтованные Министерством обороны США. Первоначально помощь выделялась из запасов, оставшихся после войны в Персидском заливе.До августа 1993 года было выполнено 282 транспортных рейса и доставлено 7012 тонн грузов. В июне 1997 года был выполнен 500-й транспортный рейс в рамках операции Provide Hope".

Почему-то тему спасения США голодающих россиян на РФ забывают. А зря!

Еще чуть-чуть их злобы, еще чуть-чуть их ненависти, еще чуть-чуть их давления на мир, и импортозамещение, которому я бы нашла более точное русское название – щихлебание — накроет всю РФ. Будут ли кушать скрепные россияне гуманитарку США в случае голода- да! Еще и драться за нею будут в очередях.

На фоне пандемии и падения уровня жизни число личных банкротств среди дончан выросло в два раза. По данным регионального Арбитражного суда, в первом полугодии 2021 года в Ростовской области гражданами было подано 3160 заявлений о банкротстве. Это на 84,7% больше, чем за тот же период 2020 года (1711 заявлений) и в два с лишним раза больше, чем за тот же период 2019 года (998 заявлений). И такая картина по всей РФ. Но, почему-то россияне от своего правительства помощи не получают. Очень странно, да? РФ помогает ОРДЛО, Чечне, Сирии, Осетии и Абхазии, но ее голодающие русскоговорящие россияне особо не интересуют- хлебайте щи лаптями, граждане россияне, а еще лучше, репайте репу репой!

Ну, а пока под громкое улюлюканье пропагандистов в ОРДЛО 12 августа 2021 года зашел очередной, 102-й, конвой МЧС РФ с гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Как говорится в сообщении МЧС РФ автомобили доставят в ОРДЛО медицинское оборудование и медикаменты.

Ой, а как же "маленькая угольная швейцария", которая "кормила всю Украину"? Неужели сама себя не кормит?

Да, не кормит. Да, на полном содержании оккупанта, то есть РФ. Да, там уже все понимают, что шахты, это пшик, дотационный, не нужный РФ пшик, как и шахтерская слава, гордость и вот это все, такое обожаемое пропагандой.

Дело не в этом. Дело в том, что завозя в ОРДЛО любой мусор, лекарства с истекшим сроком годности, строительные материалы, псевдо-вакцину "спутник", детское питание, тушенку с червями, да хоть использованную туалетную бумагу, РФ тешит не только самолюбие россиян "да, могем, помогаем, братьям меньшим", но и исполняет желания донбасян "халява-дали-бесплатно".

И вот на 8-м году войны, в соцсетях ОРДЛО начали проскакивать возмущения "ну, привезли гумку, и что дальше, раздадут по блату, остальное продадут". Их обрывают "и что, вам просто завидно, что не вам раздали, а мы получаем и благодарны РФ и Путину".

И поставками вот этого мусора и неликвида в ОРДЛО, утрирую до банального "бусики папуасам", РФ не восстанавливает экономику края, не строит заводы, не ремонтирует дороги, не ремонтирует школы и больницы, нет. Она просто подпитывает образ "великой и благодушной РФ, которая дала". И 8 лет донбасяне млеют-дала, халява, даст еще больше, гумка!

И здесь съедят все: фосфорные бомбы, расстрелы, тюрьмы, ограничение свободы, тушенку с червями, лишь бы было "из России с любовью", "гумка", "халява".

И очень страшно от мысли, что когда-нибудь придут политики, которые начнут играть с ОРДЛО в эти игры "дадут" и покупать "любовь и лояльность Донбасса" в обмен на "бусики". И вот тогда нас накроет с головой, так как люди, привыкшие к гуманитарке и халяве уже не будут хотеть ни работать, ни зарабатывать, а только орать "Украина нам должна".

Льготы –пережиток советского прошлого, которые делают равных чуть-чуть равнее над равными. И любое слово "особый" это нарушение прав равности, гарантированных нам Конституцией. Как и любая "престижность" нарушение равности между другими профессиями.

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