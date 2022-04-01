Гумпомощь от Фонда Ахметова поможет выжить 720 000 украинцам

Фонд Рината Ахметова продолжает помогать людям в разных уголках нашей страны.

"Все наши усилия сосредоточены на единственном, что имеет значение, – помочь Украине выиграть эту войну, помочь украинцам выжить и облегчить их боль и страдания", – подчеркнул учредитель фонда Ринат Ахметов.

Всего с начала нового этапа войны Фонд Рината Ахметова передал для жителей Украины более 540 тысяч единиц медикаментов, более 60 тысяч гемоконтейнеров и более 50 тысяч продуктовых наборов. Самое главное – гуманитарная помощь от Фонда поможет выжить 720 тысяч человек.

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Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3.5 млн были спасены на Донбассе.