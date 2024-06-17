ГУИТ могут присоединить к НТУ: коллектив железнодорожного вуза требует от МОНУ открытого диалога

Государственный университет инфраструктуры и технологий ГУИТ хотят присоединить к Национальному транспортному университету (НТУ), однако коллектив железнодорожного вуза выступает против. Более того, в ГУИТ ежедневно проходит собрание, а сами студенты и преподаватели выходят на митинги. Они требуют от МОНУ открытого диалога о намерениях присоединения университета к НТУ.

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Соответствующее заявление было опубликовано на сайте университета. МОН от 24.05.2024 (№ 1/9195-24).

На заседании Ученого совета ГУИТ отмечалось, что такие действия власти в лице Министерства образования вызывают беспокойство. Особенно учитывая тот факт, что предварительно министр образования и науки Украины Оксен Лесной на заседании Верховной Рады Украины объявил, что объединение ЗВО будут проходить по сценарию, предусматривающему консультации и диалог с руководителями высшего образования, далее – органами местного самоуправления, далее – бизнесом.

Уже 6 июня в Министерство образования и науки Украины на митинг вышли соискатели образования ГУИТ, представители профессиональных союзов, преподаватели и другие работники университета с требованием отозвать проект КМУ о присоединении ГУИТ к НТУ.

К сожалению, ни министр образования и науки Украины Оксен Лесной, ни заместитель министра Михаил Винницкий не вышли в коллектив ГУИТ. На вопросы коллектива отвечал Генеральный директор Директората профессионального высшего образования Министерства образования и науки Украины Олег Шаров.

Коллектив университета продолжает требовать открытого диалога и объяснения действий Министерства.