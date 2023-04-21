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Блог | Грядет расплата: цену войны россияне заплатят до копеечки
Кто-то из россиян полетит в машине с включенными фарами на крышу "Пятерочки" как во время "непланового схода авиационного боеприпаса" в Белгороде.
Другой останется бомжом как при падении Су-30 на деревянный дом в Иркутске.
Третий и четвертый заедет на кладбище вместе со всем подъездом в Ейске после тарана Су-34.
Пятый встретит защитника русскоязычных котят из Вагнера и ветеран отправится в привычную колонию, а другой хорошо если в больницу.
Шестой, полезет в петлю или на помойках будет питаться после потери работы и невозможности обслуживать кучу микрокредитов.
Цена войны всегда указана в ценнике маленькими буквами. Но платить её приходится до копеечки.
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