Кто-то из россиян полетит в машине с включенными фарами на крышу "Пятерочки" как во время "непланового схода авиационного боеприпаса" в Белгороде.

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Другой останется бомжом как при падении Су-30 на деревянный дом в Иркутске.

Третий и четвертый заедет на кладбище вместе со всем подъездом в Ейске после тарана Су-34.

Пятый встретит защитника русскоязычных котят из Вагнера и ветеран отправится в привычную колонию, а другой хорошо если в больницу.

Шестой, полезет в петлю или на помойках будет питаться после потери работы и невозможности обслуживать кучу микрокредитов.

Цена войны всегда указана в ценнике маленькими буквами. Но платить её приходится до копеечки.