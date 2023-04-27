Группа 'СКАЙ' ко Дню Киева даст первый большой концерт во Дворце Спорта

26 мая одна из самых популярных рок-групп Украины СКАЙ, чьи песни стали настоящими рок-хитами, и которой в этом году исполняется 22 года, впервые в своей истории даст большой концерт в киевском Дворце спорта.

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Программа не случайно получила название "Подаруй світло", потому что с начала полномасштабной войны СКАЙ "дарує світло", активно помогая украинскому войску.

Трехчасовое шоу состоит из трех музыкальных частей. Программу откроет известный украинский DJ Smile с интро – собственным ремиксом на трек "Подаруй світло" из шоу барабанщиц, а первое отделение концерта группа сыграет вместе с Ансамблем оркестра Вооруженных Сил Украины. Одновременно на сцене будут присутствовать 40 музыкантов оркестра, 20 артистов хора и, конечно же, группа СКАЙ. В совместном исполнении прозвучат как уже многолетние народные хиты "Бест друг", "Тебе це може вбитиь", "Подаруй світло", "Легковажна", "Струна", а также более новые хиты "Напролом" и "Легковажна" и "Не відступати і Не здаватись"

Акустическое отделение порадует фанов дуэтным исполнением песен "Не Йди" со Златой Огневич, "Іграшкова зброя" с Арсеном Мирзояном и песней, которая стала хитом украинского TikTok "Іду на Січ", которая была спета в дуэте из SANNA, а также, которая будет сыграна с вокальной формацией "Піккардійська Терція".

Закрывать первый большой концерт СКАЙ во Дворце спорта рок-блок с любимыми хитами, среди которых "Go Go", "Ідеальна", "Вертаюсь з Перемогою" и рок-версией песни "Подаруй Світло", которая и дала название всему шоу.

По традиции концерт имеет большую благотворительную цель. В рамках мероприятия будет презентовано сотрудничество группы СКАЙ с благотворительным фондом "Повернись живим", а также с фондом "Здоровʼя українського народу", который внедряет национальную программу "Врятуй кінцівку", миссия которой – уменьшение инвалидизации украинцев, связанное с травмами конечностей, полученных в результате войны.

Фронтмен группы Олег Собчук стал послом программы "Врятуй кінцівку". Денежные средства, полученные в благотворительном туре "Напролом", который продолжается в городах Украины, будут направлены на проведение операций для раненых военных.

Организатором концерта выступает компания Star Label.

Билеты на концерт можно приобрести на сайтах всех известных операторов:

starlabel.pro,

concert.ua

kiev.karabas.com,

kontramarka.ua и других.

Организаторы предупредили, что, в случае объявления воздушной тревоги, все гости концерта направляются в ближайшее хранилище – станцию метро Дворец спорта. После окончания тревоги концерт продолжается. Если концерт невозможно продолжить, концерт переносится, а все билеты остаются действительными на следующий концерт, дата которого будет объявлена дополнительно.