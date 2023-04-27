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Группа "СКАЙ" ко Дню Киева даст первый большой концерт во Дворце Спорта

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
297
Группа 'СКАЙ' ко Дню Киева даст первый большой концерт во Дворце Спорта

26 мая одна из самых популярных рок-групп Украины СКАЙ, чьи песни стали настоящими рок-хитами, и которой в этом году исполняется 22 года, впервые в своей истории даст большой концерт в киевском Дворце спорта.

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Программа не случайно получила название "Подаруй світло", потому что с начала полномасштабной войны СКАЙ "дарує світло", активно помогая украинскому войску.

Группа "СКАЙ" ко Дню Киева даст первый большой концерт во Дворце Спорта

Трехчасовое шоу состоит из трех музыкальных частей. Программу откроет известный украинский DJ Smile с интро – собственным ремиксом на трек "Подаруй світло" из шоу барабанщиц, а первое отделение концерта группа сыграет вместе с Ансамблем оркестра Вооруженных Сил Украины. Одновременно на сцене будут присутствовать 40 музыкантов оркестра, 20 артистов хора и, конечно же, группа СКАЙ. В совместном исполнении прозвучат как уже многолетние народные хиты "Бест друг", "Тебе це може вбитиь", "Подаруй світло", "Легковажна", "Струна", а также более новые хиты "Напролом" и "Легковажна" и "Не відступати і Не здаватись"

Группа "СКАЙ" ко Дню Киева даст первый большой концерт во Дворце Спорта

Акустическое отделение порадует фанов дуэтным исполнением песен "Не Йди" со Златой Огневич, "Іграшкова зброя" с Арсеном Мирзояном и песней, которая стала хитом украинского TikTok "Іду на Січ", которая была спета в дуэте из SANNA, а также, которая будет сыграна с вокальной формацией "Піккардійська Терція".

Закрывать первый большой концерт СКАЙ во Дворце спорта рок-блок с любимыми хитами, среди которых "Go Go", "Ідеальна", "Вертаюсь з Перемогою" и рок-версией песни "Подаруй Світло", которая и дала название всему шоу.

Группа "СКАЙ" ко Дню Киева даст первый большой концерт во Дворце Спорта

По традиции концерт имеет большую благотворительную цель. В рамках мероприятия будет презентовано сотрудничество группы СКАЙ с благотворительным фондом "Повернись живим", а также с фондом "Здоровʼя українського народу", который внедряет национальную программу "Врятуй кінцівку", миссия которой – уменьшение инвалидизации украинцев, связанное с травмами конечностей, полученных в результате войны.

Группа "СКАЙ" ко Дню Киева даст первый большой концерт во Дворце Спорта

Фронтмен группы Олег Собчук стал послом программы "Врятуй кінцівку". Денежные средства, полученные в благотворительном туре "Напролом", который продолжается в городах Украины, будут направлены на проведение операций для раненых военных.

Организатором концерта выступает компания Star Label.

Билеты на концерт можно приобрести на сайтах всех известных операторов:

starlabel.pro,

concert.ua

kiev.karabas.com,

kontramarka.ua и других.

Группа "СКАЙ" ко Дню Киева даст первый большой концерт во Дворце Спорта

Организаторы предупредили, что, в случае объявления воздушной тревоги, все гости концерта направляются в ближайшее хранилище – станцию метро Дворец спорта. После окончания тревоги концерт продолжается. Если концерт невозможно продолжить, концерт переносится, а все билеты остаются действительными на следующий концерт, дата которого будет объявлена дополнительно.