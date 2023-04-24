Грозы, шквалы и торнадо: синоптик предупредил украинцев об опасных явлениях и рассказал, ждать ли жары в мае

В Украине погодные явления окончательно перешли в летний характер и в дальнейшем будут проявляться во всех своих процессах. Наряду с еще большим потеплением до конца мая регионы будут накрывать грозовые ливни, иногда с градом, а также возможны торнадо.

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Об этом сообщил народный синоптик Станислав Щедрин в Facebook. В то же время данные метеорологических сайтов свидетельствуют, что 30-градусной жары в стране не будет даже в первый месяц лета (чтобы посмотреть карты погоды, доскролльте новость до конца).

"Погодные процессы будут проявляться в таких явлениях, как ливни с грозами, иногда мощными, периодически со шквалами и градом, в определенных районах, иногда возможны даже торнадо", – написал специалист.

По его словам, торнадо особенно вероятны во второй половине мая и первой половине июня. Также синоптик говорит, что солнца и жары в Украине тоже будет достаточно.

Хотя согласно данным портала meteoprog.com, о повышении температуры воздуха до +30 °С и выше ни в конце весны, ни в начале лета речь не идет.

Так, в мае столбики термометров еще будут показывать в среднем +10…+12 °С ночью и +20…+22 °С днем, в некоторых западных регионах на несколько градусов ниже.

После 20 мая температура установится на уровне +13…+15 °С ночью и +23…+25 °С днем.

В это время по всей Украине возможны несколько пасмурных дней, в том числе с осадками.

В начале же лета 2023 сильной жары синоптики не прогнозируют. В частности, в центре и на юге ночью столбики термометров в среднем покажут +15…+17°С, а днем солнце припечет до +26…+28°С.

На востоке и севере максимальная ночная температура будет +16 °С, дневная же повысится в среднем до +25 °С, в отдельные дни +27 °С. В некоторых западных областях она будет на несколько градусов ниже и ночью, и днем.

Периодически в июне дожди будут наблюдаться в разных регионах, в том числе на западе – с грозами.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики предупредили о возможной второй волне половодья в Украине. Ее могут вызвать значительные дожди в конце апреля и в первых числах мая.

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