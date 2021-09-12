Грозы и летние +28: синоптики рассказали о погоде в первый день недели

Погода в Украине в понедельник, 13 сентября, ожидается переменная. Часть страны накроет летняя жара до +28, а в западных областях ожидаются дожди с грозами.

Соответствующим прогнозом поделились синоптики Укргидрометцентра. Так, осадки предполагаются в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской, Житомирской, а также Киевской областях.

Наиболее прохладно будет в западных регионах. Там ожидается от +21 до +26 градусов по Цельсию днем и +10+13 ночью.

В северных областях воздух прогреется до +23+26 днем и +10+14 ночью. Переменная облачность, ветер северо-западный 5-10 м/с.

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На востоке страны температура воздуха составит +24+27 градусов. А теплее всего будет в южных регионах, где воздух прогреется до +26+28 градусов днем, и +11+15 – ночью.

Также 13-15 сентября в Украине, кроме большинства районов западных областей, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптик Наталья Диденко также спрогнозировала на 13 сентября тепло и солнце, а также дожди с грозами в отдельных регионах. По ее словам, в течение дня температура воздуха в большинстве областей будет показывать летние градусы – от +20 до +27.

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