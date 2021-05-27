Так, друзья, сегодня будет пост на очень интересную тему, на которую меня натолкнули комментаторы в некоторых моих постах о советских квартирах и подъездах. Обсуждение под постами плавно перешло от темы советских квартир к теме российской недвижимости вообще — и читатели прислали мне несколько интересных ссылок на некоторые квартиры, которые сейчас продаются или сдаются в России.

Честно говоря — такого не ожидал даже я, и многие из этих квартир гораздо хуже даже бесплатных советских хрущёвок. Зачем и для кого это строли раньше и продолжают строить сейчас — для меня большая загадка, как является загадкой и то — как в таких квартирах вообще можно жить, пишет Максим Мирович в Facebook. Как?

Итак, в сегодняшнем посте — рассказ про "гробы с туалетами".

Думаю, вы уже поняли, что речь идёт о малогабаритных квартирах, которые лично я бы назвал даже "сверх-малогабаритными" — площадь такой квартиры не превышает 10-15 квадратных метров, есть даже отдельные экземпляры по 8-10 метров — и это не жилая площадь, а общая. То есть, фактически вы живёте в кладовке ну или в гробу с туалетом.

02. Вот как выглядит объявление о сдаче в аренду одной из таких квартир в Санкт-Петербурге. Квартира общей площадью 12 метров, находится на первом этаже пятиэтажного дома, арендная плата в месяц составляет 17 тысяч рублей. На фото можно увидеть маленькую односпальную кровать, что-то типа микроскопического кухонного столика с плиткой и чайником, раковину, а также маленький складной стол и табуретку.

03. Ещё одно фото той же квартиры. На нём можно получше рассмотреть кровать и заметить картину над ней — чтобы обстановка в жилье не была совсем уж такой мрачной, хотя как по мне картина не сильно спасает ситуацию, а решётка на единственном окне и вовсе создаёт ощущение какой-то тюряги.

04. Повернём камеру влево — на этом снимке можно увидеть ту самую кухонную раковину, а за дешевой дверью в центре кадра располагается скорее всего туалет с душевой, отъёдая от и так микроскопического помещения где-то 3-4 квадратных метра. Итого жилая площадь комнаты не превышает 8-9 метров.

05. А это зона прихожей — тут можно увидеть полку для обуви и дешёвый платяной шкаф. Честно говоря — не представляю, кто мог бы постоянно проживать в такой квартире.

06. Идём дальше. Если предыдущую квартиру ещё как-то более-менее "спасает" относительно новый внешний вид, то вот такую квартиру в российском городе Казани не спасёт уже ничего — за эту квартиру площадью в 13 квадратных метров продавцы хотят 1 миллион и 250 тысяч российских рублей, ковёр на стене видимо идёт бонусом.

07. Вот так в этой 13-метровой квартире выглядит вторая часть комнаты. Главное что телевизор есть, по которому покажут Петросяна и расскажут о том, как всё плохо "на Украине" — жить можно!

08. А это квартирный туалет. Если вы выложите миллион и ещё двести пятьдесят тысяч — то вам достанется деревянная швабра с измочаленной онучей, проржавевший стояк канализации и пластмассовый тазик оливкового цвета. Стоит задуматься.

09. Вот акая квартира площадью 12,6 квадратных метров по цене более 2 миллионов рублей продаётся сейчас в Москве. Как видите — объявление свежее, это ко всем любителям рассказывать сказки о том, что я публикую фото из "проклятых девяностых".

10. А это малогабаритный "гроб с туалетом" площадью в 15 квадратных метров из Омска:

Лично я вообще не представляю, как можно жить в таких микроскопических квартирках, в которых часто живёт ещё к тому же больше одного человека — это даже хуже, чем говняные бесплатные советские хрущёвки. И что самое интересное, таких квартир достаточно много в том числе и на рынке новостроек — дома с подобными "гробами с туалетами" продолжают строиться, и кто-то покупает эти квартиры...

Такие дела.

Напишите в комментариях, что вы думаете обо всём этом ужасе. Купили бы такую квартиру, если бы не было других вариантов?

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