Григорий Козловский вместе с ФК ''Рух'' и ''Рух у Майбутнє'' на благотворительном турнире собрали более 1,5 млн для ВСУ

Григорий Козловский, известный львовский меценат и бизнесмен, ФК "Рух" (Львов), основателем которого он является, и благотворительная организация "Рух у Майбутнє" в эти выходные провели благотворительный мультитурнир "Верим в ВСУ". Символично, что победителем соревнований стала команда "Леопарды".

Видео дня

Первый масштабный благотворительный турнир по трем видам спорта прошел 28-29 января в спортзале Emily Sport Arena на территории комплекса Emily Resort. Его участниками стали четыре команды: юмористов (в синей форме), блоггеров (желтые), киберов/геймеров (черные) и "Леопардов" (белые).

Все участники приобщились к очень нужному делу. Ведь главным достижением масштабного события стал сбор донатов для украинских военных. И их оказалось огромное количество.

По состоянию на вторник, 31 января, банк от фонда Markus Foundation пополнился на сумму 538 тысяч гривен. Отдельное уважение Петру Заставному и "Львам на джипе" за два самых больших доната – 61 000 и 60 000 гривен.

Кроме того, польские друзья внесли донат в 1 миллион гривен. За эти средства будет приобретен ударный дрон R-18 и 5 мощных генераторов для 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Сами соревнования прошли в веселой и непринужденной атмосфере, с большим количеством шуток и остроумий. Участники мультитурнира "Верим в ВСУ" сыграли в футзал, баскетбол и флорбол (аналог хоккея в зале). Каждый матч по указанным видам спорта длился 15 минут.

Формат турнира новый и уникальный, еще ни разу в Украине не организовывали чего-то подобного. К тому же знаменитости могли попробовать себя в играх с мячом ногами, руками и клюшкой и выяснить, что им лучше подходит. Такая функциональность однозначно придала аттракции этому действу.

Как сообщалось, Григорий Козловский и ФК "Рух" (Львов) уже реализовали подобную удачную инициативу – 18 ноября 2022 года они провели благотворительный матч звезд "Верим в ВСУ", объединивший на футбольном поле Академии "Рух" известных блоггеров, актеров, певцов и футболистов. Тогда главной целью мероприятия стал сбор средств на закупку термобелья для украинских защитников и защитниц в рамках проекта "Спорт согревает".

В благотворительном матче с большим количеством положительных эмоций команда All Stars победила сборную артистов Украины со счетом 10:6.

Таким образом удалось помочь 5-му отдельному штурмовому полку ВСУ, 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ имени Короля Данила, 125-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ.