Григорий Козловский и 'Рух' показывают, как футбол может менять жизнь: новая инициатива для Роздольского интерната

Львовский футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский продолжают расширять свою социальную деятельность. Меценат и его "желто-черная" команда начала сотрудничество с Роздольским детским домом-интернатом, который стал домо для детей с психологическими проблемами и трудностями интеллектуального развития.

Видео дня

Футболисты будут проводить тренировки, организовывать совместные мероприятия и помогать воспитанникам интерната социализироваться. Григорий Козловский убежден: эта инициатива крайне важна для создания более инклюзивного общества.

Новые горизонты для детей с особыми потребностями

Григорий Козловский подчеркнул, что ощущает свою особую ответственность, когда речь идет о помощи наименьшим нашим соотечественникам – маленьким украинцам с особенностями развития.

"Для нас в "Рухе" важно не только побеждать на футбольном поле, но и помогать тем, кто в этом нуждается. Сотрудничество с Роздольским детским домом-интернатом - это наш вклад в создание более справедливого общества, где каждый ребенок имеет равные возможности для развития. Вместе с Максимом Козицким (начальником Львовской ОВА. – Ред.) мы открываем новые горизонты для детей с особыми потребностями", – отметил меценат .

Подобного мнения придерживаются и сами "руховцы". Так, генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин отметил, что клуб всегда стремился быть чем-то большим, чем просто спортивной организацией.

"Мы видим свою миссию в том, чтобы делать мир вокруг себя лучше. Сотрудничество с Роздольским детским домом-интернатом — это очередное подтверждение нашей социальной ответственности. Мы убеждены, что каждый человек, независимо от своих особенностей, имеет право на счастливую жизнь", – отметил Дедышин.

Григорий Петрович Козловский добавил : "Рух" продолжает доказывать, что футбол - это больше, чем просто игра. Клуб взял под опеку детей с особыми потребностями, предоставляя им возможность заниматься спортом, общаться и развиваться. Эта инициатива - яркий пример социальной ответственности и доказывает, что футбол может менять жизнь людей".

Благотворительные инициативы Григория Козловского и ФК "Рух"

Григорий Козловский и ФК "Рух" всегда открыты для тех, кто нуждается в помощи. Их благотворительные инициативы — это настоящее проявление патриотизма и человечности, среди которых помощь детям, выделение миллионов гривен на восстановление больницы "Охматдет", протезирование раненых военных и гражданских в Superhumans Center и благотворительном фонде "Незламні". Благодаря такой поддержке тысячи украинцев чувствуют себя не одинокими в это сложное время.

Напомним, ранее стало известно, что львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский был удостоен "Золотого льва" за поддержку ВСУ.