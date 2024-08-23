Григорий Козловский удостоен 'Золотого льва' за поддержку ВСУ

Известный львовский бизнесмен, спортивный функционер и основатель ФК "Рух" Григорий Козловский получил награду "Золотой лев" за помощь Вооруженным силам Украины от командира 24-й ОМБр Ивана Голишевского. Вручили отличие соучредители благотворительного проекта "Птички Победы" Игорь Дулин и Александр Тищенко.

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Александр Тищенко рассказал, что только на инициативу "Пташки Перемоги" Григорий Козловский и его "желто-черная" семья передали 4 млн грн, а также выразил благодарность за постоянную поддержку. По его словам, благодаря благотворителям, таким как Григорий Козловский, проект может ежемесячно передавать на фронт тысячу беспилотников.

Никаких государственных средств проект не получает, а работает исключительно на пожертвования неравнодушных людей и бизнеса.

Получив награду, Григорий Козловский обратился к общественности с призывом приобщиться к благотворительному аукциону "Пташки Перемоги".

По его словам, каждая гривна, пожертвованная на этот проект, приближает нашу победу.

Козловский также отметил важность поддержки наших защитников и выразил уверенность в том, что совместными усилиями мы сможем освободить все оккупированные территории.

"Большая благодарность нашим защитникам за то, что они не опускают руки. В то же время, их пример стимулирует предпринимателей и бизнесменов к помощи военным и совместно приближать нашу победу. В частности, инициатива "Пташки Перемоги" – рекордная, ведь в ее рамках ВСУ передали 10 тысяч дронов. Думаю, совсем скоро мы сможем удвоить эту цифру", – сказал основатель "Руха".

По словам Игоря Дулина, Козловский оказывает всемерную поддержку их инициативе, от финансовой помощи до организационной. Благодаря совместным усилиям, проект уже провел 43 благотворительных аукциона, собрав средства на более тысячи дронов разного назначения, что значительно усиливает возможности наших защитников на фронте.

Основатель ФК "Рух" призвал украинцев принять участие в благотворительном аукционе и всячески помогать ВСУ.

"Хочу призвать всех участвовать в благотворительном аукционе, который состоится 22 августа. А мы и дальше будем делать все от себя зависящее, чтобы приблизить победу и освободить от оккупантов украинские земли", – сказал Козловский.

Как сообщал OBOZ.UA, ФК "Рух" и Григорий Козловский провели благотворительный матч для помощи украинским воинам, на котором собрали более 150 тысяч гривен на FPV-дроны для пограничников, защищающих восточные рубежи Украины.

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