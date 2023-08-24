Григорий Козловский и ФК 'Рух' профинансировали закупку 180 дронов для ВСУ. Фото и видео

Известный львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский и футбольный клуб "Рух" накануне Дня Независимости закупили сотни дронов для Вооруженных сил Украины. На сумму 4 млн гривен было закуплено почти две сотни БпЛА для украинских защитников.

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Дроны от Козловского и ФК "Рух" получили десантники, штурмовики, бойцы теробороны и другие подразделения ВСУ. Военным передали боевые и разведывательные дроны, а также антидроновое ружье (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Благотворительная организация "Рух у майбутнє", основателем которого является Козловский и ФК "Рух", приняли участие в инициативе "Птички Победы" под патронатом Львовской областной военной администрации.

Дроны отправятся к украинским воинам 103-й и 125-й бригад ТрО ВСУ, 24-й ОМБр имени Короля Данила, 80-й ДШБ ДШВ, 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, а также 7-й ОШБ.

Наши защитники получат FPV-дроны, "Мавики" и MATRICE 30Т. Также к военным отправится антидроновое ружье для борьбы с вражескими беспилотниками.

Григорий Козловский вместе с ФК "Рух" помогают украинским военным с первых дней военной агрессии России. Недавно ФК "Рух" и его основатель Григориій Козловский передали в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного комплект оборудования для учебной комнаты аэроразведки. В комплект помощи вошли лед-панели, сенсорный стол, мультитач-панель и мощные ноутбуки.

Григорий Козловский отметил, что спортсмены помогали и будут помогать нашим славным воинам бороться с той нечистью, которая напала на Украину. Руховцы имеют прямую коммуникацию с военными подразделениями, другими благотворительными фондами и волонтерскими организациями.