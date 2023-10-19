Григорий Козловский и ФК 'Рух' принимают активное участие в реабилитации бойцов ВСУ

Основатель ФК "Рух", известный бизнесмен и меценат Григорий Козловский принимает активное участие в реабилитации бойцов Вооруженных сил Украины. В рамках проекта "Понад усе" Козловский в сотрудничестве с Александром Шовковским и "Украинской спортивной клиникой" помогают восстанавливаться раненым и травмированным украинцам.

Проект развернулся на территории Академии ФК "Рух" и комплекса Emily в Винниках. Главной целью этого проекта является лечение и реабилитация раненых военных и гражданских украинцев. В течение года здесь планируют обеспечить проживание и реабилитацию более сотни раненых военных.

Григорий Козловский отметил, что сейчас тысячи украинских воинов возвращаются в мирную жизнь без адаптационного периода – после пережитых ужасов, с поломанной психикой, ночными кошмарами и неспособностью продолжать обычную жизнь. Он подчеркну, что реабилитация после ранения – это комплекс мероприятий для восстановления физического и духовного здоровья военнослужащего. Козловский добавил, что одна из глобальных проблем, с которой столкнется Украина – это психологическая реабилитация, в которой нуждаются сотни тысяч наших военнослужащих.

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"Сегодня более 50% бойцов нуждаются в укреплении здоровья, особенно психологической помощи. Поэтому мы вместе с футбольным сообществом пытаемся создать для наших бойцов индивидуальные комплексные реабилитационные программы. Привлечь специалистов из разных сфер. Работа психолога, психотерапевта, психиатра – это прежде всего разговор с человеком. Поэтому построение этой системы – это та задача, которую мы должны ставить сейчас и помочь нашим военным вернуться к полноценной и здоровой жизни", – заявил Григорий Козловский.

Инициатива "Понад усе" была создана в конце марта 2022 года, а уже с апреля того же года она начала работать с первыми пациентами. В настоящее время профессиональную помощь специалистов получили 54 украинца, а 37 – проходили лечение и реабилитацию на базе Академии "Руха".

По словам солдата минометного расчета 101-й бригады Артема Шкребы, после ранения он перенес уже четыре операции на коленном суставе. Он отметил, что работа со специалистами и хорошие условия в комплексе Emily и Академии "Руха" в рамках проекта "Понад усе" способствуют более быстрому восстановлению и результат уже заметен.

"Конечно, еще много работы впереди, потому что нужно укреплять мышцы и улучшать механику работы сустава. Врачи всегда объясняют, для чего нужно делать ту или иную процедуру или упражнение, чтобы достичь лучших результатов и восстановиться как можно быстрее", – поделился своей историей боец.

Врач Яна Тоцкая рассказала, что реабилитационный процесс у военных проходит в несколько этапов. В частности, сначала происходит консультация, во время которой врач определяет диагноз, а потом проходит собственно процесс реабилитации. Специалисты используют современные технологии, чтобы провести тесты и составить индивидуальный план реабилитации для каждого военного.

В свою очередь руководитель проекта "Украинская спортивная клиника" Олег Касатка добавил, что ФК "Рух" и Григорий Козловский с воодушевлением откликнулись на инициативу, а благодаря ресурсам клуба украинским воинам гарантирован высокий уровень сервиса и вся необходимая помощь, в которой они нуждаются. В комплексе Emily и на Академии "Руха" есть все необходимое для восстановления бойцов после ранений.

Григорий Козловский и ФК "Рух" всегда откликаются на инициативы, задачей которых является поддержка украинских военных. Ранее меценат обеспечил военный госпиталь Львова наркозо-дыхательным аппаратом и нейрохирургическим микроскопом.

"Этими акциями с поставкой важных медицинских аппаратов военному госпиталю и поддержкой в реабилитации украинских воинов мы хотим наглядно показать, что футбольное сообщество не стоит в стороне от тех проблем, которые сейчас есть в стране. Это наш вклад в будущую победу. И наша миссия - каждым шагом приближать этот день", – заявил Козловский.