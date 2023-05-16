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Григорий Козловский и ФК "Рух" передали российским оккупантам "пламенные" приветы. Фото и видео

Марина Погорилко
Общество
16 минут
1,0 т.
Григорий Козловский и ФК 'Рух' передали российским оккупантам 'пламенные' приветы. Фото и видео

Известный львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский вместе с ФК "Рух" передали сотни артиллерийских снарядов 45-й артиллерийской бригаде ВСУ Львова и другим военным подразделениям. Их с символическими подписями "Слава Украине! От ФК "Рух". Сдохните проклятые москали" и "За Украину! От Григория Козловского. Горите в аду москали!" уже отправили русским оккупантам.

Видео дня

Как сообщила прессслужба фонда, результаты такого сотрудничества Козловского и ФК "Рух" с военными уже хорошо заметны и только приобретают размах. Там заверили, что такие "пламенные послания" в рашистские оккупанты, которые зашли на нашу землю будут продолжаться до тех пор, пока нога последнего солдата из болот не покинет территорию Украины.

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали российским оккупантам "пламенные" приветы. Фото и видео

Григорий Козловский активно помогает ВСУ

Кроме того, футбольный клуб "Рух" передал два комплекса спутникового интернета "Старлинк" и профессиональную рацию "Моторола" для 5-го отдельного штурмового полка, где служит отец футболиста "Руха" U-19 Романа Добрянского.

Григорий Козловский лично передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций. До этого средствами Козловского на нужды ВСУ уже приобрели 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также капитально отремонтировали 15 автомобилей.

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали российским оккупантам "пламенные" приветы. Фото и видео

Также по инициативе Григория Козловского раненый боец полка "Азов" Кшиштоф Мушак проходит реабилитацию на базе футбольного клуба "Рух".

Козловский активно помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014 году в составе корпуса резерва, который дислоцировался на Львовщине. На фронт отправилось оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и прочее. То есть те вещи, которые сейчас необходимы на передовой для украинских военных.

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали российским оккупантам "пламенные" приветы. Фото и видео

Впоследствии 45-ка получила от львовского мецената Григория Козловского зимние шины для грузовых автомобилей, сверлильный станок, оборудование верхолаза и гидравлический пресс.

А также он проанонсировал рождественский подарок в виде беспилотников "Посейдон". Это разведывательные беспилотные летательные аппараты, оснащенные двумя камерами с 40-кратным зумом, что позволяет вести наблюдение с большой высоты и служит "глазами" для артиллерийских подразделений ВСУ.

В Emily Resort состоялся благотворительный вечер-аукцион в поддержку ВСУ "Победа начинается с тебя". Он прошел по инициативе мецената Григория Козловского и под эгидой главы Львовской ОВД Максима Козицкого и городского головы Львова Андрея Садового. На аукционе, принявшем у себя Emily Event Hall, представили 100 уникальных, ценных и эксклюзивных лотов. Средства от их продаж ушли на нужды Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, отрядов территориальной обороны и Горной детской школы искусств в Луганской области. Поддержали акцию благотворительные фонды "Рідна Оболонь", "Культурные новации" и "Княжеская Украина". Мероприятие во Львове в Emily Resort собрало около 4,5 миллиона гривен.

Футбольный клуб "Рух" стал соорганизатором благотворительного матча звезд "Верим в ВСУ", который объединил на футбольном поле Академии "Руха" известных блогеров, актеров, певцов и футболистов. Эта акция собрала почти 300 тысяч гривен с донатов и продажи футболок и другой атрибутики.

"Приветы" от "Руха" и Козловского

Результаты такого сотрудничества уже хорошо заметны, и их сполна ощутили российские оккупанты. К ним при посредничестве нашей славной "45-ки" полетели "пламенные приветы" от Григория Козловского и ФК "Рух" с пожеланиями проклятым москалям "сдохнуть" и "сгореть в аду".

И такие "послания" к рашистской навале на нашу землю будут продолжаться до тех пор, пока нога последнего оккупанта из болот не покинет территорию Украины. Сотрудничество между футбольным клубом "Рух", его основателем Григорием Козловским и 45-й отдельной артиллерийской бригадой Вооруженных сил Украины и другими военными подразделениями набирает обороты.

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали российским оккупантам "пламенные" приветы. Фото и видео

Также футбольный клуб "Рух" передал два комплекса спутникового интернета "Старлинк" и профессиональную рацию "Моторола" для 5-го отдельного штурмового полка, где служит отец футболиста "Руха" U-19 Романа Добрянского.

Григорий Козловский получил награду ВСУ "Знак почета" - это высшая награда, которую может получить гражданский человек. От имени министра обороны ВСУ Алексея Резникова "Знак почета" вручил генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Позже командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины наградило Григория Козловского знаком отличия "Доблесть и честь". Это произошло перед матчем последнего тура благотворительного чемпионата Лиги ветеранов футбола Львовской области в поддержку ВСУ, в котором "Рух" досрочно, за тур до завершения соревнований, занял первое место.

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали российским оккупантам "пламенные" приветы. Фото и видео

Для чего создавалась БО "Рух в Майбутнє"

Ключевые задачи благотворительной организации "Рух в Майбутнє" - гуманитарная помощь временно перемещенным лицам, реабилитация детей-переселенцев, помощь украинским больницам, госпиталям и военным. С первого дня войны футбольный клуб "Рух" направил все свои усилия и ресурсы для помощи украинской армии и переселенцам. Для объединения усилий вокруг одной цели и появилась идея создать такой благотворительный фонд.

Основная его цель - оказание помощи военным, беженцам, внутренне перемещенным лицам, оздоровление и реабилитация детей-переселенцев и военных, оказание гуманитарной и финансовой помощи переселенцам. Один из механизмов работы благотворительной организации - налаживание сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями в сфере получения временного убежища, защиты беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите.

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали российским оккупантам "пламенные" приветы. Фото и видео

Первыми к благотворительному фонду "Рух в Майбутнє" присоединились заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич, Председатель Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко, экс-наставник "Руха" Иван Федык, известный комментатор Виктор Вацко, блогер Дмитрий Поворознюк и Михаил Кополовец. Именно они благодаря своим связям привлекали в организацию иностранных партнеров, которые готовы помочь Украине. Также к работе в фонде привлекли всех работников клуба, академии и школы "Руха". Президентом благотворительной организации стал генеральный директор "Руха" Игорь Дедишин.

Приобщиться к фонду помощи Украине "Рух в Майбутнє" может каждый желающий. Контактные телефоны: +380 (68) 890 28 44 (Николай); +380 (93) 441 87 34 (Павел).

Помощь госпиталю после ряда акций

В июле Григорий Козловский совместно с благотворительной организацией "Рух в Майбутнє" передали в военный госпиталь Львова два аппарата стоимостью 4 миллиона гривен. Это наркозо-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп. "Руху в Майбутнєе" удалось собрать такие средства благодаря акциям и взносам неравнодушных людей, которые присоединились к работе фонда.

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали российским оккупантам "пламенные" приветы. Фото и видео

Среди масштабных акций - "Кубок помощи Украине" среди ветеранов. Это благотворительный турнир, который организовал Фонд помощи Украине "Рух в Майбутнє". В финале "желто-черные" победили "Львов" 2:1. Соревнования собрали на Академии "Руха" 10 коллективов. Кроме львовских команд, которые сошлись в главном матче, играли также сборные Львовщины, Франковщины, Волыни, Ровно, Хмельницкой области и национальная сборная Украины, в составе которой на поле выходили Мирон Маркевич, Владислав Ващук, Алексей Белик и многие другие известные личности.

Позже состоялся "Кубок помощи Украине" среди профессиональных, любительских и юниорских команд. Его тоже организовала благотворительная организация "Рух в Майбутнє", собирали средства на наркозо-дыхательный аппарат PRIMA-456 для Львовского военно-медицинского клинического госпиталя. Футбольные баталии в формате "8 + 1" происходили на полях клубной Академии. Участие в соревнованиях приняли 12 профессиональных команд, среди которых "Колос", "Верес", "Львов", "Карпаты", сборная Украины U-21.

Благотворительная организация "Рух в Майбутнє" провела и благотворительный киберспортивный турнир с таким же названием. Он прошел на Академии "Руха" 30-го апреля и 1-го мая. 32 участника играли как в online, так и в offline режимах. В мероприятии приняли участие и звездные гости: игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко, футбольный комментатор Виктор Вацко, известный тревел-блогер Андрей Бедняков, популярный ведущий Слава Демин, игрок "Руха" Юрий Климчук и вратарь "Десны" Игорь Литовка. Амбассадором соревнований стал известный киберспортсмен Евгений "Yozhyk" Мостовик. Все средства с турнира направили на приобретение наркозо-дыхательного аппарата PRIMA-456 для Львовского военно-медицинского клинического госпиталя.

Также благотворительная организация "Рух в Майбутнє" организовала детские соревнования, благодаря которым удалось собрать средства для детей-переселенцев. В турнире категории U-12 удалось собрать 40 тысяч гривен. Среди ребят U-10 соревновались 16 детских коллективов из Львова, Львовской области, Тернополя, Луцка, Хмельницкого, Харькова и Свалявы. Такое же количество команд приняло участие и в турнире категории U-9 (2013-го года рождения). Организаторы собрали 66 тысяч гривен для помощи детям-переселенцам, пострадавшим в результате российского вторжения.

Кроме того, спортивное мероприятие "Рух в Майбутнє" организовали для детей-сирот и детей, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны. Мероприятие, посвященное Дню отца, состоялось 18-го июня в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича. Его организовали благотворительные фонды "Дом Милосердия" и "Рух в Майбутнє", а также футбольный клуб "Рух" и Молодежный центр святого Ивана Боско.

Международное сотрудничество

Участники первого учебно-спортивного кемпа от благотворительного фонда "Рух в Майбутнє" побывали в Финляндии. Это лагерь для школьников в возрасте от 7-ми до 15-ти лет. Большинство из них - дети, временно перемещенные из областей Украины, где продолжаются ожесточенные боевые действия и родители которых служат в ВСУ. Детки в сопровождении сестер, матерей и бабушек жили на базе Западно-Финляндского Колледжа Гуйттинен, недалеко от Хельсинки. Они учили английский язык с преподавателями университета, занимались спортом с профессиональными тренерами и познавали культуру Скандинавии.

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали российским оккупантам "пламенные" приветы. Фото и видео

Проект реализовали при поддержке мэрии города Гуйттинен, украинско-польского фонда "IIASC" при содействии БО "Рух в Майбутнє". Его представители Олег Шпур и Павел Пронь провели встречу с мэром Гуйттинен господином Юрки Пелтомаа и подписали меморандум о сотрудничестве между БО "Рух в Майбутнє" и администрацией Гуйттинен. В частности, договорились, что финская сторона примет более 1 000 детей из Украины в благотворительных спортивных лагерях в течение 2022-го года; финны организуют совместные благотворительные мероприятия для сбора средств в поддержку Украины; администрация города поможет в поиске партнеров в Финляндии, которые готовы оказать поддержку украинским детям; украинские футбольные команды посетят Финляндию, а финские - Украину, в частности, Академию футбола "Руха"; дети из "Руха" отправятся в благотворительное турне по Финляндии для сбора средств для детей-беженцев.

Также благотворительная организация "Рух в Майбутнє" подписала соглашение о сотрудничестве с фондом Help Ukraine, чтобы объединить усилия и принести Украине еще больше пользы. Свои подписи под документом поставили Олег Шпур и Алексей Кузнецов. Основное направление сотрудничества фондов - организация отдыха украинских детей в европейских странах для обмена опытом и культурными ценностями.

В конце года компания Wirtualna Polska передала украинским защитникам 83 масляных обогревателя. Поэтому приборы, обеспечивающие эффективное отопление помещений в холодное время года, при этом не суша воздух и создавая по-настоящему комфортную атмосферу, служат для обороны Украины. В частности, их используют украинские пограничники и львовские полицейские.

Ранее польские друзья через "Рух в Майбутнє" передали 26 генераторов. Они попали в те места, где как раз больше всего необходимы, - в различные воинские части, на передовую. Это постоянное сотрудничество, поляки активно приобщаются к продвижению благотворительной организации "Фонд помощи Украине "Рух в Майбутнє".

Гуманитарная помощь

Прошлой весной благотворительная организация "Рух в Майбутнє" организовала урок по росписи писанок для детей из Харькова и Мелитополя, которые на время войны нашли свой приют в Винниковской школе-интернате. Писанкарка Ирина Кметь рассказала о символизме писанки и научила расписывать яйца с помощью писачка, воска и красителей. И хотя подавляющее большинство детей расписывала писанки впервые в жизни, но отнеслись к занятию очень серьезно.

С начала войны автобусы, которые в распоряжение "Руха в Майбутнє" предоставил футбольный клуб "Рух", совершили десятки рейсов с гуманитарной помощью по маршруту Львов-Киев. Наши храбрые водители и волонтеры везли вглубь страны самые необходимые вещи - медикаменты, продукты и даже корм для животных. После этого гуманитарный автобус превращался в эвакуационный рейс - вывезли из горячих точек сотни детей, женщин и стариков. С середины марта эвакуационные рейсы фонда отправлялись дальше на восток, как правило, в Запорожскую область.

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали российским оккупантам "пламенные" приветы. Фото и видео

Детей, которые вынужденно оставили собственные дома, ознакомили с инфраструктурой "желто-черных", а Григорий Козловский подарил малышам клубную атрибутику и передал форму мадридского "Атлетико". Кроме того, дети, которые бежали от войны и временно проживают в модульном городке со своими семьями, приняли участие в футбольном мастер-классе от профессиональных тренеров Академии "Руха".

2023-й год: волны помощи не стихают

45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины получила очередную помощь от футбольного клуба "Рух" и мецената Григория Козловского. На этот раз это три КУНГа, которые уже используют по назначению на передовой, и комплект для обустройства мобильного банно-прачечного комплекса и пунктов обогрева.

КУНГ (Кузов Унифицированный Нулевого Габарита или Кузов УНифицированный Герметизированный) - это мобильное помещение, где защитники могут обогреться, приготовить еду и отдохнуть. Каждый КУНГ обустроили буржуйками, мебелью, спальными местами и другим необходимым оборудованием. КУНГи изготавливают индивидуально под нужды каждой бригады. КУНГы трудно приобрести, поэтому каждое такое мобильное помещение ремонтируют на предприятии. Обустраивают его приблизительно в течение недели.

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали российским оккупантам "пламенные" приветы. Фото и видео

Кроме того, футбольный клуб "Рух" передал комплект для обустройства мобильного банно-прачечного комплекса и пунктов обогрева. В частности, бойлеры, стиральные и сушильные машинки, краны, трубы, раковины и ОСБ-плиты. Генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедишин заверил, что на каждый запрос от военных, который поступает в футбольный клуб или к Григорию Козловскому, есть мгновенная реакция. "Желто-черные" точно не устанут помогать украинской армии, поскольку это крайне необходимо военным.

Поэтому в январе украинские защитники получили аккумуляторы и зарядные устройства, шины для легковых и автобусных транспортных средств. Кроме того, среди помощи - смазочные материалы и автозапчасти для легковых и грузовых автомобилей. В свою очередь, украинские военные из 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ передали футбольному клубу "Рух" боевое знамя своей бригады за многочисленную помощь и поддержку.

Также в первом месяце года благодаря донатам во время организованного "Рухом" благотворительного матча звезд "Верим в ВСУ", который состоялся в ноябре (о нем упомянуто выше), украинские военные получили термобелье. Помощь поступила в 5-й отдельный штурмовой полк ВСУ, 24-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ имени Короля Даниила, 125-ю отдельную бригаду территориальной обороны ВСУ и в Бахмут.

Кстати, 28-го января, Футбольный клуб "Рух" с благотворительной целью провел в спортзале Emily Sport Arena на территории комплекса Emily Resort и Академии ФК "Рух" первый масштабный благотворительный турнир по трем видам спорта с участием знаменитостей шоу-бизнеса, киберспорта, юмористов, блогеров и других публичных лиц. На нем собирали средства на крылья для 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (главный сержант Валерий Маркус), беспилотники "Аист-1000", Matrice 300 RTK, ударные дроны R-18 (или "Punisher"), генераторы, Ecoflow. Удалось собрать почти 550 тысяч гривен. Кроме того, наши польские друзья внесли донат 1 миллион гривен, за который приобретут ударный дрон R-18 и 5 мощных генераторов для 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали российским оккупантам "пламенные" приветы. Фото и видео

В феврале 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила инновационные современные дроны. Эти квадрокоптеры оборудованы тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, которые передал футбольный клуб "Рух", модифицированные дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.

В марте ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский присоединились к приобретению 8-ми разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Посейдон". Эти беспилотники оснащены двумя камерами с 40-кратным зумом с защищенными каналами связи, вертикальной системой взлета и посадки, имеют монококовый планер высокого крыла с электродвигателем и толкающим винтом, а также четырьмя стационарно установленными электродвигателями VTOL и пропеллерами. Дальность действия "Посейдонов" - 150 километров, высота полета - 4 000 метров. Военные эксперты называют их одними из самых высокотехничных и высокотехнологичных беспилотников в своем классе. Они не оставляют теплового следа, поэтому невидимы для радаров и тепловизоров, а также хорошо защищены от экстремальных условий и помех. Оказавшись под воздействием средств радиоэлектронной борьбы россиян, "Посейдоны" продолжают лететь в заданном направлении и передавать видеосигнал, тогда как более простые беспилотники "глушатся".

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали российским оккупантам "пламенные" приветы. Фото и видео

Через несколько дней футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины 7 квадрокоптеров DJI Mavic 3. В их возможности входит осуществление высококачественной фотосъемки или предоставление видео в режиме реального времени. По своим характеристикам он имеет возможность снимать в темное время суток, применяя тепловизионную камеру. Военные используют его преимущественно во время разведывательных операций. Но есть возможность переоборудовать его и применять, как ударный беспилотник. DJI Mavic 3 сейчас являются наиболее распространенными. В сочетании цены и качества, а также в плане использования это одни из самых простых единиц техники. Кроме того, украинские военные получили металлоискатели, оргтехнику и канцелярские принадлежности.

Так же в марте 45-я отдельная артиллерийская бригада ВС Украины получила новую партию - 6 беспилотников "Мара". Они имеют значительную дальность полета, устойчивость перед вражескими средствами радиоэлектронной борьбы и могут находиться в воздухе до 90 минут. Их используют для глубинной разведки в тылу врага без опасности для операторов.

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали российским оккупантам "пламенные" приветы. Фото и видео

Беспилотники, которые получила 45-я бригада от "Руха", самолетного типа - два полноценные комплекса с двумя пунктами управления. Разрабатывает и производит их украинский производитель. Одно из преимуществ "Мары" заключается в малом взлетном весе аппарата - около 2,5 килограмма и возможности запуска с руки без использования дополнительных устройств. Весь комплекс вместе с летательным аппаратом, антеннами и дополнительным оборудованием помещается в сумку весом до 20-ти килограммов. Операторы "Мары" имеют возможность быстро выдвигаться, разворачивать и запускать комплекс и получать данные о вражеской технике, складах и размещении личного состава в тылу вражеских позиций. Это существенно увеличивает разведывательные возможности, и, соответственно, позволяет с помощью артиллерии уничтожать врага до 30-40 километров от линии фронта.

Григорий Козловский и ФК "Рух" передали российским оккупантам "пламенные" приветы. Фото и видео

В начале мая футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский вместе с норвежским благотворительным фондом "Fritt Ukraina" помогли 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, закупив 30 дронов DJI Mavic 3 Cine. К инициативе присоединился президент норвежского футбольного клуба "Бранн" Аслак Свердрупю.

О сотрудничестве норвежского благотворительного фонда и футбольного клуба "Рух" договорился бизнес-омбудсмен Львовского городского совета Сергей Кираль. Логистику и доставку дронов из Норвегии обеспечила местная инициатива ОО "Народная самооборона Львовщины". Коптеры лично передали норвежский парламентарий, председатель благотворительного фонда "Fritt Ukraina" Петер Фрюлих и генеральный директор "Руха" Игорь Дедишин. В современной российско-украинской войне - это основные "глаза" наших военных. Они позволяют очень четко увидеть противника, его позицию и планирование. Поэтому это просто неотъемлемая вещь как во время штурмов, так и во время разведки, что позволяет уничтожить противника, не приближаясь к нему.