Григорий Козловский и ФК 'Рух' передали российским оккупантам 'пламенные' приветы. Фото и видео

Известный львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский вместе с ФК "Рух" передали сотни артиллерийских снарядов 45-й артиллерийской бригаде ВСУ Львова и другим военным подразделениям. Их с символическими подписями "Слава Украине! От ФК "Рух". Сдохните проклятые москали" и "За Украину! От Григория Козловского. Горите в аду москали!" уже отправили русским оккупантам.

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Как сообщила прессслужба фонда, результаты такого сотрудничества Козловского и ФК "Рух" с военными уже хорошо заметны и только приобретают размах. Там заверили, что такие "пламенные послания" в рашистские оккупанты, которые зашли на нашу землю будут продолжаться до тех пор, пока нога последнего солдата из болот не покинет территорию Украины.

Григорий Козловский активно помогает ВСУ

Кроме того, футбольный клуб "Рух" передал два комплекса спутникового интернета "Старлинк" и профессиональную рацию "Моторола" для 5-го отдельного штурмового полка, где служит отец футболиста "Руха" U-19 Романа Добрянского.

Григорий Козловский лично передал двум львовским бригадам 6 военных грузовиков, экскаватор, сетки и 20 раций. До этого средствами Козловского на нужды ВСУ уже приобрели 250 артиллерийских планшетов, 2 мультифункциональных учебных комплекса, 70 радиостанций, 50 генераторов, около 2 000 саперных лопаток, сотни болгарок, ноутбуков и планшетов, минивэн, а также капитально отремонтировали 15 автомобилей.

Также по инициативе Григория Козловского раненый боец полка "Азов" Кшиштоф Мушак проходит реабилитацию на базе футбольного клуба "Рух".

Козловский активно помогает 45-й отдельной артиллерийской бригаде. Это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014 году в составе корпуса резерва, который дислоцировался на Львовщине. На фронт отправилось оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки и прочее. То есть те вещи, которые сейчас необходимы на передовой для украинских военных.

Впоследствии 45-ка получила от львовского мецената Григория Козловского зимние шины для грузовых автомобилей, сверлильный станок, оборудование верхолаза и гидравлический пресс.

А также он проанонсировал рождественский подарок в виде беспилотников "Посейдон". Это разведывательные беспилотные летательные аппараты, оснащенные двумя камерами с 40-кратным зумом, что позволяет вести наблюдение с большой высоты и служит "глазами" для артиллерийских подразделений ВСУ.

В Emily Resort состоялся благотворительный вечер-аукцион в поддержку ВСУ "Победа начинается с тебя". Он прошел по инициативе мецената Григория Козловского и под эгидой главы Львовской ОВД Максима Козицкого и городского головы Львова Андрея Садового. На аукционе, принявшем у себя Emily Event Hall, представили 100 уникальных, ценных и эксклюзивных лотов. Средства от их продаж ушли на нужды Вооруженных сил Украины, Главного управления разведки Министерства обороны Украины, отрядов территориальной обороны и Горной детской школы искусств в Луганской области. Поддержали акцию благотворительные фонды "Рідна Оболонь", "Культурные новации" и "Княжеская Украина". Мероприятие во Львове в Emily Resort собрало около 4,5 миллиона гривен.

Футбольный клуб "Рух" стал соорганизатором благотворительного матча звезд "Верим в ВСУ", который объединил на футбольном поле Академии "Руха" известных блогеров, актеров, певцов и футболистов. Эта акция собрала почти 300 тысяч гривен с донатов и продажи футболок и другой атрибутики.

"Приветы" от "Руха" и Козловского

Результаты такого сотрудничества уже хорошо заметны, и их сполна ощутили российские оккупанты. К ним при посредничестве нашей славной "45-ки" полетели "пламенные приветы" от Григория Козловского и ФК "Рух" с пожеланиями проклятым москалям "сдохнуть" и "сгореть в аду".

И такие "послания" к рашистской навале на нашу землю будут продолжаться до тех пор, пока нога последнего оккупанта из болот не покинет территорию Украины. Сотрудничество между футбольным клубом "Рух", его основателем Григорием Козловским и 45-й отдельной артиллерийской бригадой Вооруженных сил Украины и другими военными подразделениями набирает обороты.

Также футбольный клуб "Рух" передал два комплекса спутникового интернета "Старлинк" и профессиональную рацию "Моторола" для 5-го отдельного штурмового полка, где служит отец футболиста "Руха" U-19 Романа Добрянского.

Григорий Козловский получил награду ВСУ "Знак почета" - это высшая награда, которую может получить гражданский человек. От имени министра обороны ВСУ Алексея Резникова "Знак почета" вручил генерал-лейтенант Павел Ткачук.

Позже командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины наградило Григория Козловского знаком отличия "Доблесть и честь". Это произошло перед матчем последнего тура благотворительного чемпионата Лиги ветеранов футбола Львовской области в поддержку ВСУ, в котором "Рух" досрочно, за тур до завершения соревнований, занял первое место.

Для чего создавалась БО "Рух в Майбутнє"

Ключевые задачи благотворительной организации "Рух в Майбутнє" - гуманитарная помощь временно перемещенным лицам, реабилитация детей-переселенцев, помощь украинским больницам, госпиталям и военным. С первого дня войны футбольный клуб "Рух" направил все свои усилия и ресурсы для помощи украинской армии и переселенцам. Для объединения усилий вокруг одной цели и появилась идея создать такой благотворительный фонд.

Основная его цель - оказание помощи военным, беженцам, внутренне перемещенным лицам, оздоровление и реабилитация детей-переселенцев и военных, оказание гуманитарной и финансовой помощи переселенцам. Один из механизмов работы благотворительной организации - налаживание сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями в сфере получения временного убежища, защиты беженцев и лиц, нуждающихся в дополнительной защите.

Первыми к благотворительному фонду "Рух в Майбутнє" присоединились заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич, Председатель Львовской ассоциации футбола Александр Шевченко, экс-наставник "Руха" Иван Федык, известный комментатор Виктор Вацко, блогер Дмитрий Поворознюк и Михаил Кополовец. Именно они благодаря своим связям привлекали в организацию иностранных партнеров, которые готовы помочь Украине. Также к работе в фонде привлекли всех работников клуба, академии и школы "Руха". Президентом благотворительной организации стал генеральный директор "Руха" Игорь Дедишин.

Приобщиться к фонду помощи Украине "Рух в Майбутнє" может каждый желающий. Контактные телефоны: +380 (68) 890 28 44 (Николай); +380 (93) 441 87 34 (Павел).

Помощь госпиталю после ряда акций

В июле Григорий Козловский совместно с благотворительной организацией "Рух в Майбутнє" передали в военный госпиталь Львова два аппарата стоимостью 4 миллиона гривен. Это наркозо-дыхательный аппарат и нейрохирургический микроскоп. "Руху в Майбутнєе" удалось собрать такие средства благодаря акциям и взносам неравнодушных людей, которые присоединились к работе фонда.

Среди масштабных акций - "Кубок помощи Украине" среди ветеранов. Это благотворительный турнир, который организовал Фонд помощи Украине "Рух в Майбутнє". В финале "желто-черные" победили "Львов" 2:1. Соревнования собрали на Академии "Руха" 10 коллективов. Кроме львовских команд, которые сошлись в главном матче, играли также сборные Львовщины, Франковщины, Волыни, Ровно, Хмельницкой области и национальная сборная Украины, в составе которой на поле выходили Мирон Маркевич, Владислав Ващук, Алексей Белик и многие другие известные личности.

Позже состоялся "Кубок помощи Украине" среди профессиональных, любительских и юниорских команд. Его тоже организовала благотворительная организация "Рух в Майбутнє", собирали средства на наркозо-дыхательный аппарат PRIMA-456 для Львовского военно-медицинского клинического госпиталя. Футбольные баталии в формате "8 + 1" происходили на полях клубной Академии. Участие в соревнованиях приняли 12 профессиональных команд, среди которых "Колос", "Верес", "Львов", "Карпаты", сборная Украины U-21.

Благотворительная организация "Рух в Майбутнє" провела и благотворительный киберспортивный турнир с таким же названием. Он прошел на Академии "Руха" 30-го апреля и 1-го мая. 32 участника играли как в online, так и в offline режимах. В мероприятии приняли участие и звездные гости: игрок сборной Украины и "Манчестер Сити" Александр Зинченко, футбольный комментатор Виктор Вацко, известный тревел-блогер Андрей Бедняков, популярный ведущий Слава Демин, игрок "Руха" Юрий Климчук и вратарь "Десны" Игорь Литовка. Амбассадором соревнований стал известный киберспортсмен Евгений "Yozhyk" Мостовик. Все средства с турнира направили на приобретение наркозо-дыхательного аппарата PRIMA-456 для Львовского военно-медицинского клинического госпиталя.

Также благотворительная организация "Рух в Майбутнє" организовала детские соревнования, благодаря которым удалось собрать средства для детей-переселенцев. В турнире категории U-12 удалось собрать 40 тысяч гривен. Среди ребят U-10 соревновались 16 детских коллективов из Львова, Львовской области, Тернополя, Луцка, Хмельницкого, Харькова и Свалявы. Такое же количество команд приняло участие и в турнире категории U-9 (2013-го года рождения). Организаторы собрали 66 тысяч гривен для помощи детям-переселенцам, пострадавшим в результате российского вторжения.

Кроме того, спортивное мероприятие "Рух в Майбутнє" организовали для детей-сирот и детей, которые вынужденно покинули свои дома из-за войны. Мероприятие, посвященное Дню отца, состоялось 18-го июня в Винниках на стадионе имени Богдана Маркевича. Его организовали благотворительные фонды "Дом Милосердия" и "Рух в Майбутнє", а также футбольный клуб "Рух" и Молодежный центр святого Ивана Боско.

Международное сотрудничество

Участники первого учебно-спортивного кемпа от благотворительного фонда "Рух в Майбутнє" побывали в Финляндии. Это лагерь для школьников в возрасте от 7-ми до 15-ти лет. Большинство из них - дети, временно перемещенные из областей Украины, где продолжаются ожесточенные боевые действия и родители которых служат в ВСУ. Детки в сопровождении сестер, матерей и бабушек жили на базе Западно-Финляндского Колледжа Гуйттинен, недалеко от Хельсинки. Они учили английский язык с преподавателями университета, занимались спортом с профессиональными тренерами и познавали культуру Скандинавии.

Проект реализовали при поддержке мэрии города Гуйттинен, украинско-польского фонда "IIASC" при содействии БО "Рух в Майбутнє". Его представители Олег Шпур и Павел Пронь провели встречу с мэром Гуйттинен господином Юрки Пелтомаа и подписали меморандум о сотрудничестве между БО "Рух в Майбутнє" и администрацией Гуйттинен. В частности, договорились, что финская сторона примет более 1 000 детей из Украины в благотворительных спортивных лагерях в течение 2022-го года; финны организуют совместные благотворительные мероприятия для сбора средств в поддержку Украины; администрация города поможет в поиске партнеров в Финляндии, которые готовы оказать поддержку украинским детям; украинские футбольные команды посетят Финляндию, а финские - Украину, в частности, Академию футбола "Руха"; дети из "Руха" отправятся в благотворительное турне по Финляндии для сбора средств для детей-беженцев.

Также благотворительная организация "Рух в Майбутнє" подписала соглашение о сотрудничестве с фондом Help Ukraine, чтобы объединить усилия и принести Украине еще больше пользы. Свои подписи под документом поставили Олег Шпур и Алексей Кузнецов. Основное направление сотрудничества фондов - организация отдыха украинских детей в европейских странах для обмена опытом и культурными ценностями.

В конце года компания Wirtualna Polska передала украинским защитникам 83 масляных обогревателя. Поэтому приборы, обеспечивающие эффективное отопление помещений в холодное время года, при этом не суша воздух и создавая по-настоящему комфортную атмосферу, служат для обороны Украины. В частности, их используют украинские пограничники и львовские полицейские.

Ранее польские друзья через "Рух в Майбутнє" передали 26 генераторов. Они попали в те места, где как раз больше всего необходимы, - в различные воинские части, на передовую. Это постоянное сотрудничество, поляки активно приобщаются к продвижению благотворительной организации "Фонд помощи Украине "Рух в Майбутнє".

Гуманитарная помощь

Прошлой весной благотворительная организация "Рух в Майбутнє" организовала урок по росписи писанок для детей из Харькова и Мелитополя, которые на время войны нашли свой приют в Винниковской школе-интернате. Писанкарка Ирина Кметь рассказала о символизме писанки и научила расписывать яйца с помощью писачка, воска и красителей. И хотя подавляющее большинство детей расписывала писанки впервые в жизни, но отнеслись к занятию очень серьезно.

С начала войны автобусы, которые в распоряжение "Руха в Майбутнє" предоставил футбольный клуб "Рух", совершили десятки рейсов с гуманитарной помощью по маршруту Львов-Киев. Наши храбрые водители и волонтеры везли вглубь страны самые необходимые вещи - медикаменты, продукты и даже корм для животных. После этого гуманитарный автобус превращался в эвакуационный рейс - вывезли из горячих точек сотни детей, женщин и стариков. С середины марта эвакуационные рейсы фонда отправлялись дальше на восток, как правило, в Запорожскую область.

Детей, которые вынужденно оставили собственные дома, ознакомили с инфраструктурой "желто-черных", а Григорий Козловский подарил малышам клубную атрибутику и передал форму мадридского "Атлетико". Кроме того, дети, которые бежали от войны и временно проживают в модульном городке со своими семьями, приняли участие в футбольном мастер-классе от профессиональных тренеров Академии "Руха".

2023-й год: волны помощи не стихают

45-я отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины получила очередную помощь от футбольного клуба "Рух" и мецената Григория Козловского. На этот раз это три КУНГа, которые уже используют по назначению на передовой, и комплект для обустройства мобильного банно-прачечного комплекса и пунктов обогрева.

КУНГ (Кузов Унифицированный Нулевого Габарита или Кузов УНифицированный Герметизированный) - это мобильное помещение, где защитники могут обогреться, приготовить еду и отдохнуть. Каждый КУНГ обустроили буржуйками, мебелью, спальными местами и другим необходимым оборудованием. КУНГи изготавливают индивидуально под нужды каждой бригады. КУНГы трудно приобрести, поэтому каждое такое мобильное помещение ремонтируют на предприятии. Обустраивают его приблизительно в течение недели.

Кроме того, футбольный клуб "Рух" передал комплект для обустройства мобильного банно-прачечного комплекса и пунктов обогрева. В частности, бойлеры, стиральные и сушильные машинки, краны, трубы, раковины и ОСБ-плиты. Генеральный директор ФК "Рух" Игорь Дедишин заверил, что на каждый запрос от военных, который поступает в футбольный клуб или к Григорию Козловскому, есть мгновенная реакция. "Желто-черные" точно не устанут помогать украинской армии, поскольку это крайне необходимо военным.

Поэтому в январе украинские защитники получили аккумуляторы и зарядные устройства, шины для легковых и автобусных транспортных средств. Кроме того, среди помощи - смазочные материалы и автозапчасти для легковых и грузовых автомобилей. В свою очередь, украинские военные из 45-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ передали футбольному клубу "Рух" боевое знамя своей бригады за многочисленную помощь и поддержку.

Также в первом месяце года благодаря донатам во время организованного "Рухом" благотворительного матча звезд "Верим в ВСУ", который состоялся в ноябре (о нем упомянуто выше), украинские военные получили термобелье. Помощь поступила в 5-й отдельный штурмовой полк ВСУ, 24-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ имени Короля Даниила, 125-ю отдельную бригаду территориальной обороны ВСУ и в Бахмут.

Кстати, 28-го января, Футбольный клуб "Рух" с благотворительной целью провел в спортзале Emily Sport Arena на территории комплекса Emily Resort и Академии ФК "Рух" первый масштабный благотворительный турнир по трем видам спорта с участием знаменитостей шоу-бизнеса, киберспорта, юмористов, блогеров и других публичных лиц. На нем собирали средства на крылья для 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (главный сержант Валерий Маркус), беспилотники "Аист-1000", Matrice 300 RTK, ударные дроны R-18 (или "Punisher"), генераторы, Ecoflow. Удалось собрать почти 550 тысяч гривен. Кроме того, наши польские друзья внесли донат 1 миллион гривен, за который приобретут ударный дрон R-18 и 5 мощных генераторов для 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

В феврале 45-я отдельная артиллерийская бригада ВСУ получила инновационные современные дроны. Эти квадрокоптеры оборудованы тепловизионными камерами ночного видения. Среди моделей, которые передал футбольный клуб "Рух", модифицированные дроны Djimatrice 30 и Djienterprise.

В марте ФК "Рух" и его основатель Григорий Козловский присоединились к приобретению 8-ми разведывательных беспилотных летательных аппаратов "Посейдон". Эти беспилотники оснащены двумя камерами с 40-кратным зумом с защищенными каналами связи, вертикальной системой взлета и посадки, имеют монококовый планер высокого крыла с электродвигателем и толкающим винтом, а также четырьмя стационарно установленными электродвигателями VTOL и пропеллерами. Дальность действия "Посейдонов" - 150 километров, высота полета - 4 000 метров. Военные эксперты называют их одними из самых высокотехничных и высокотехнологичных беспилотников в своем классе. Они не оставляют теплового следа, поэтому невидимы для радаров и тепловизоров, а также хорошо защищены от экстремальных условий и помех. Оказавшись под воздействием средств радиоэлектронной борьбы россиян, "Посейдоны" продолжают лететь в заданном направлении и передавать видеосигнал, тогда как более простые беспилотники "глушатся".

Через несколько дней футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский передали 45-й отдельной артиллерийской бригаде Вооруженных сил Украины 7 квадрокоптеров DJI Mavic 3. В их возможности входит осуществление высококачественной фотосъемки или предоставление видео в режиме реального времени. По своим характеристикам он имеет возможность снимать в темное время суток, применяя тепловизионную камеру. Военные используют его преимущественно во время разведывательных операций. Но есть возможность переоборудовать его и применять, как ударный беспилотник. DJI Mavic 3 сейчас являются наиболее распространенными. В сочетании цены и качества, а также в плане использования это одни из самых простых единиц техники. Кроме того, украинские военные получили металлоискатели, оргтехнику и канцелярские принадлежности.

Так же в марте 45-я отдельная артиллерийская бригада ВС Украины получила новую партию - 6 беспилотников "Мара". Они имеют значительную дальность полета, устойчивость перед вражескими средствами радиоэлектронной борьбы и могут находиться в воздухе до 90 минут. Их используют для глубинной разведки в тылу врага без опасности для операторов.

Беспилотники, которые получила 45-я бригада от "Руха", самолетного типа - два полноценные комплекса с двумя пунктами управления. Разрабатывает и производит их украинский производитель. Одно из преимуществ "Мары" заключается в малом взлетном весе аппарата - около 2,5 килограмма и возможности запуска с руки без использования дополнительных устройств. Весь комплекс вместе с летательным аппаратом, антеннами и дополнительным оборудованием помещается в сумку весом до 20-ти килограммов. Операторы "Мары" имеют возможность быстро выдвигаться, разворачивать и запускать комплекс и получать данные о вражеской технике, складах и размещении личного состава в тылу вражеских позиций. Это существенно увеличивает разведывательные возможности, и, соответственно, позволяет с помощью артиллерии уничтожать врага до 30-40 километров от линии фронта.

В начале мая футбольный клуб "Рух" и его основатель Григорий Козловский вместе с норвежским благотворительным фондом "Fritt Ukraina" помогли 45-й отдельной артиллерийской бригаде ВСУ, закупив 30 дронов DJI Mavic 3 Cine. К инициативе присоединился президент норвежского футбольного клуба "Бранн" Аслак Свердрупю.

О сотрудничестве норвежского благотворительного фонда и футбольного клуба "Рух" договорился бизнес-омбудсмен Львовского городского совета Сергей Кираль. Логистику и доставку дронов из Норвегии обеспечила местная инициатива ОО "Народная самооборона Львовщины". Коптеры лично передали норвежский парламентарий, председатель благотворительного фонда "Fritt Ukraina" Петер Фрюлих и генеральный директор "Руха" Игорь Дедишин. В современной российско-украинской войне - это основные "глаза" наших военных. Они позволяют очень четко увидеть противника, его позицию и планирование. Поэтому это просто неотъемлемая вещь как во время штурмов, так и во время разведки, что позволяет уничтожить противника, не приближаясь к нему.