Говорила, что 'жизнь не имеет смысла': в Одессе патрульные спасли женщину, которая пыталась совершить самоубийство на мосту. Фото и видео

В Одессе патрульные полицейские спасли женщину, которая пыталась покончить с собой, прыгнув с моста. Она говорила, что жизнь не имеет смысла, однако правоохранители успокоили ее и отвели в безопасную место.

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О случае 8 января рассказали в Патрульной полиции Украины. По словам полицейских, во вторник, 7 января, днем к ним обратились граждане и сообщили, что, проезжая мост, увидели женщину, которая пыталась совершить самоубийство.

Инспекторы Игорь Лупундюк и Вячеслав Рябоконь быстро прибыли в указанное место.

Женщина была взволнована и постоянно повторяла, что жизнь не имеет смысла.

"Патрульным удалось пообщаться с ней, найти нужные слова и отвести женщину в безопасное место", – сообщили в Патрульной полиции.

В этот момент уже прибыли медики и сожитель женщины, которым ее передали.

В настоящее время жизни женщины ничего не угрожает.

В Патрульной полиции выразили благодарность неравнодушным гражданам, которые вовремя сообщили о случившемся, а также коллегам за спасенную жизнь.

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