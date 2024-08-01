Готовимся к школе вместе: полезный гид для родителей и школьников

Как бы нам ни хотелось, лето не может длиться вечно. Итак, наступает время подготовки к школе. Задач у родителей и учащихся много – от выбора учебного заведения до покупки дневников и канцелярии. Так нетрудно и растеряться.

На этот случай OBOZ.UA подготовил полезный гид, из которого вы узнаете, как выбрать школьный рюкзак, можно ли получить свидетельство государственного образца об окончании онлайн-школы и какие тетради (и даже тренажеры для обучения) стоит приобрести к новому учебному году.

Надежные школьные рюкзаки, которые удобно носить

Подготовка к обучению начинается с выбора школьного рюкзака. Это такой же важный этап, как выбор школы. От качества и функционала рюкзака зависит очень многое: будет ли ребенку удобно носить его, легко ли будет поддерживать порядок внутри, не подведет ли фурнитура в самый ответственный момент.

При выборе рюкзака стоит обратить внимание на несколько важных пунктов:

Ортопедическая модель – для поддержания осанки. Школьные рюкзаки Kite одобрены германским Институтом здоровья и эргономики (IGR), ведь созданы с учетом всех нюансов, обеспечивающих максимальный комфорт для детского организма. Ортопедическая спинка с дышащими подушечками подстраивается под изгибы спины, равномерно и мягко распределяет нагрузку между всеми отделами позвоночника. S-образные лямки имеют анатомическую форму и занимают правильное положение. Нагрудный ремень придает комфорт: фиксирует лямки и помогает сбалансировать вес. Уплотненное дно надежно удерживает вес всего содержимого рюкзака.

одобрены германским Институтом здоровья и эргономики (IGR), ведь созданы с учетом всех нюансов, обеспечивающих максимальный комфорт для детского организма. с дышащими подушечками подстраивается под изгибы спины, равномерно и мягко распределяет нагрузку между всеми отделами позвоночника. имеют анатомическую форму и занимают правильное положение. придает комфорт: фиксирует лямки и помогает сбалансировать вес. надежно удерживает вес всего содержимого рюкзака. Продуманный функционал – для организации канцтоваров. В рюкзаках Kite пространство упорядочено таким образом, чтобы самые тяжелые предметы размещались вплотную к спине, а мелкие и легкие – в специальных карманах. Так вес содержимого рюкзака ощущается более легким.

В рюкзаках Kite пространство упорядочено таким образом, чтобы самые тяжелые предметы размещались вплотную к спине, а мелкие и легкие – в специальных карманах. Так вес содержимого рюкзака ощущается более легким. Проверенный бренд – для надежности. Рюкзак – важнейший школьный аксессуар, активно используемый ежедневно. Поэтому следует выбрать модель, которая не подведет. Рюкзаки Kite проходят многоэтапный контроль качества, прежде чем попадают на полки магазинов. Kite – это выбор родителей и школьников Украины. Об этом свидетельствует любовь потребителей, воплощенная в народных премиях "Выбор года 2021, 2022, 2023", "Выбор страны 2023", "Украинская народная премия 2023".

Дизайн, который нравится ребенку. Обязательно выбирайте рюкзак вместе с ребенком. Пусть он выберет рюкзак мечты.

И конечно же, важно, чтобы в рюкзак можно было поместить все важные вещи – шариковые и гелевые ручки, графитные карандаши, тетради, альбомы и бумагу для акварели, дневник, линейки, циркуль, резинки, точилки и т.д.

Kite полностью соберет ребенка в школу. В ассортименте бренда – рюкзаки и все, что нужно сложить в них. А новая универсальная линейка Kite Classic подходит и мальчикам, и девочкам всех возрастов. Это качественная канцелярия для творчества, дающая радость.

Онлайн-школа с супервайзерами, преподавателями-иностранцами и свидетельством государственного образца

Онлайн-образование уже давно стало не только популярным, но и качественным. Яркий пример такого учебного заведения – JAMM school, лицензированная общеобразовательная онлайн-школа, которая входит в ТОП-3 онлайн-школ Украины, имеет более 30 лет опыта работы с детьми и стала alma mater для учащихся из 25 стран мира.

И не удивительно, ведь обучение здесь – это не только гарантия получения свидетельства государственного образца, но и курсы по подготовке к ВНО/НМТ и отдельным предметам, инновационные онлайн-лагеря, репетиторский центр, ранняя профориентация и удобная программа для детей за границей, объединяющих образование в украинской и зарубежной школе. Английский здесь изучают с носителями языка, а урок можно просмотреть в записи или обратиться к учителю для личной консультации.

JAMM school работает на основе Гарвардской методики множественного интеллекта – в начале обучения с помощью специального теста определяется комбинация сильных сторон ребенка и составляется индивидуальный план обучения и карьерного развития. Такой научный подход позволяет сконцентрироваться на предметах, навыках и целях, к которым ребенок имеет естественный дар, а значит, у него больше возможностей для достижения успеха.

Авторский подход к образованию JAMM school заключается в сочетании трех элементов:

академическое обучение – качественное образование по стандарту МОН Украины в удобном формате и темпе на современной платформе JAMM24;

– качественное образование по стандарту МОН Украины в удобном формате и темпе на современной платформе JAMM24; активное обучение – углубление теоретических знаний и развитие умения работать в команде за счет выполнения индивидуальных и групповых проектов;

– углубление теоретических знаний и развитие умения работать в команде за счет выполнения индивидуальных и групповых проектов; социализация – регулярные живые встречи онлайн и офлайн: классные часы, профориентационные встречи с экспертами разных профессий, мастер-классы, работа с психологом и т.д. Такие мероприятия повышают мотивацию учиться на 25%.

Дополнительную поддержку в обучении учащимся оказывает JAMM Genie. Это виртуальный ассистент, который напоминает о дедлайнах выполнения задач, начале живых уроков и контролирует расписание занятий.

А для большей уверенности в своих успехах детям предоставляется сопровождение супервайзера-наставника. Это не контролер или няня, а коуч, наставник и друг, который ставит с ребенком цели на семестр и помогает их добиваться, двигаться в учебном процессе, помогает в случае затруднений и проверяет успехи. Благодаря помощи супервайзера вмешательство родителей в процесс обучения сводится к минимуму.

Тетради-тренажеры и сборники задач, которые помогут лучше научиться

К новому учебному году готовятся не только родители и дети, но и издательства. К примеру, в одном из крупнейших образовательных издательств "Ранок" уже закончили все подготовительные процессы и даже восстановили уничтоженный во время вражеского обстрела типографии тираж учебника. А еще подготовили много интересных пособий, которые помогут быстро адаптироваться к школьным будням и сделать обучение увлекательным. Их издательская корпорация RNK-Ranok собрала в одной подборке.

Серия "Скоро 1 сентября" (издательство "Ранок")

Это тетради-календари для тех, кто идет в 1-й, 2-й, 3-й или 4-й классы. Они построены в виде адвента с интересной информацией на день, благодаря которой дети смогут повторить уже изученный материал и подготовиться к началу учебного года. А еще их можно использовать при обучении в качестве подсказок для выполнения домашних заданий.

Серия "Интересные задания" (Издательская группа "Основа")

Ученикам начальной школы полезно будет обновить свои знания с тетрадями-тренажерами "Интересные задачи". Каждая такая тетрадь содержит 90 задач по украинскому языку и математике, которые помогут расширить словарный запас и улучшить навыки решения задач на вычисление.

Серия "Тренировочная тетрадь" (издательство "АРТ")

В эту серию входят тетради "Прописи-шаблоны" и "Аккуратное письмо", с которыми дети научатся писать правильно и хорошо, а также тренажеры по математике, которые помогут поупражняться в решении несложных задач. Серия "Тренировочная тетрадь" подойдет для учащихся 1-х и 2-х классов.

Комплект "Справочник ученика" (Издательская группа "Основа")

Ученикам 5-11-х классов во время учебного года будет полезна эта серия справочников. В нее входят пособия по украинскому языку, математике и истории Украины. Все важнейшие формулы, даты, правила, простые объяснения учебного материала – с этими учебниками можно легко вспомнить любую информацию и подготовиться к важным контрольным экзаменам.