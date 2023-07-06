Готовилась к свадьбе: РФ убила ракетным ударом по Львову 32-летнюю девушку и ее маму

Вследствие российского ночного ракетного удара по Львову погибли 32-летняя Анастасия Сенив и ее мама, 60-летняя Мирослава Садовая. Настя вскоре должна была выйти замуж и готовилась к свадьбе.

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Об этом рассказал львовский активист Игорь Зинкевич, который знал эту семью. По его словам, погибшие женщины – сестра и мама журналиста местного издания Varta 1 Владимира Садового.

"Анастасийка официально работала в "Укрпочте", но помогала нашей организации, была ассистентом журналиста. Это искренний человек, должна была вскоре выйти замуж, уже заказывала банкетный зал. Через две недели должна была выбирать ресторан. Ее жених в шоке. Для меня она останется маленьким ангелом, которая никогда не оставалась безразличной, пыталась всегда помогать", – рассказал Зинкевич.

Он добавил, что российская ракета попала в квартиру рядом с той, где жила Настя с матерью. Взрывной волной выбило окна во многих квартирах в том же периметре.

"В квартире была Анастасийка с мамой. Было такое, что Владимир часто отправлял своего ребенка к ним, но не в тот раз. Часто сам там бывал, но в то время был на патрулировании. Как депутат городского совета я общался со многими пострадавшими. Есть много людей, у которых порезы стеклом", – сказал Зинкевич ТСН.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 6 июля оккупанты ударили ракетами по Львову, под огонь попал многоэтажный жилой дом. Пять человек погибли, еще 40 пострадали, в том числе ребенок.

– Мэр Львова Андрей Садовой рассказал, что повреждены около 60 квартир пострадавшей многоэтажки и еще ряд домов поблизости.

– Вследствие вражеского обстрела пострадала квартира украинской певицы Христины Соловий.

– Президент Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Львову и пообещал ответ агрессору. Он показал видео, снятое с высоты, которое демонстрирует масштабы разрушений.

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