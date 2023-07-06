Квартира Христины Соловий пострадала в результате ночной вражеской атаки на Львов: певица рассказала, как себя чувствует

Ночью 6 июля российские оккупанты совершили очередной акт терроризма, атаковав "Калибрами" гражданскую инфраструктуру Львова. В результате вражеского обстрела пострадала и квартира популярной украинской певицы Христины Соловий.

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Звезда в момент прилета находилась дома. После атаки она вышла на связь с фанатами в InstaStories.

Так, в апартаментах артистки взрывной волной выбило окна.

"С выбитыми окнами, но живая-здоровая. Надеюсь, вы тоже", – лаконично написала Соловий.

Позже она поделилась кадрами с места событий, которые были обнародованы президентом Украины Владимиром Зеленским. Певица родом из Львовской области прокомментировала: "Слава ПВО! Сава ВСУ! Летние ночи во Львове больше не тихие".

Напомним, российские оккупанты ночью 6 июля совершили самую большую с начала полномасштабного вторжения ракетную атаку на гражданскую застройку Львова: "Калибрами" попали в объект критической инфраструктуры и жилой дом. В результате террористических действий страны-агрессора четыре человека погибли, по меньшей мере девять пострадали.

На местах ударов работали экстренные службы, разбирая завалы и оказывая помощь людям.

По словам мэра Львова Андрея Садового, в результате российской ракетной атаки повреждения получили около 60 квартир указанной многоэтажки и еще ряд домов вокруг.

Также OBOZREVATEL писал, что Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар РФ по Львову и пообещал ответ агрессору. Он показал видео, снятое с высоты, которое демонстрирует масштабы разрушений из-за действий российских террористов.

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