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Павел Капко
Павел Капко
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Блог | Павел Капко: "Госкино" может забраковать переизбранную гендиректора "Довженко-Центра"

'Госкино' может забраковать переизбранную гендиректора 'Довженко-Центра'

"Шампаньского… только самого холодного", – таким интертитром из киноленты Тини Бельведера, коллектив "Довженко-Центра" решил поздравить победительницу конкурса на должность гендиректора институции Елену Гончарук.

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Публикация появилась на странице "Dovzhenko Centre" в Facebook сразу после голосования, 6 февраля 2023 года. Но радость может быть преждевременной. Ведь у Елены Гончарука уже есть опыт управления Центром с примечанием и.о. потому что Минкульт, который занимался государственным киноархивом, нашел основания, чтобы не подписать контракт с сомнительной персоной.

С июня 2022 года Центр подчинен Государственному агентству по вопросам кино, которое тоже имеет основания на условное "Дежавю", чтобы не подписывать контракт с госпожой Гончарук. Потому что вокруг этой персоны много скандалов, которые в СМИ попадали под заголовками: бунт, неповиновение, противоправные деяния, превышение власти, сомнительные закупки. Собственно, и во время конкурсных процедур, которые длились 3 дня, кандидат на должность гендиректора "Довженко-Центра" параллельно стала и фигуранткой уголовного дела. О чем сообщило Главное управление Национальной полиции города Киева.

И если бунт, к которому героиня этой истории подстрекала подчиненных, не является преступлением, то подписание распоряжений и самовольное управление Центром, по мнению следователей, является весомым основанием для уголовного производства. Это важно потому, что Центр живет, в основном, за деньги государства и их использование должно быть эффективным.

Об эффективности. Даже во время конкурса Елена Гончарук отчиталась, что все на чем удалось зарабатывать архивариус украинского искусства – аренда помещений! То есть имея бесценное сокровище в виде 7 тысяч уникальных кинолент, являющихся культурным идентификатором Украины, Центр просто собирал деньги за неиспользованные квадратные метры. Причем этих средств не хватало даже на зарплаты сотрудников. В 2021 году, согласно отчету о финансовых результатах Центра, расходы на оплату труда с учетом налогов составили примерно 16-17 млн. грн. В то же время привлеченные донорские средства не превышали 1,5-2 млн гривен.

Не зря Конкурсная комиссия придирчиво относилась к финансовым стратегиям потенциальных руководителей Центра. И если одни, к примеру, процесс оцифровки архивов презентовали, как инвестицию в будущие проекты по дистрибуции, то для Гончарук даже такая примитивная диджитализация является статьей расходов. Стоит отметить, что в прошлом году с подачи Гончарук, Центр оцифровал только 170 уникальных кинолент, которые хранятся на пленке. Но как на том зарабатывать ее команда не знает.

Все это должна учесть уважаемая Комиссия и подвергнуть сомнению компетентность кандидатки Гончарук. Но могла ли? Чтобы быть объективными, каждый из участников отбора должен руководствоваться беспристрастным отношением к кандидатам. Да и здесь не обошлось без конфликта интересов. Ведь госпожа Крыжановская, которая является членом Комиссии, одновременно ведет адвокатское сопровождение Елены Гончарук. Поэтому можно ли считать такой состав Комиссии легитимным, должны определить правоохранители.

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