Госфинмониторинг и комиссия по регулированию азартных игр договорились о сотрудничестве

Государственная служба финансового мониторинга и Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили в пресс-центре госслужбы, его целью является взаимодействие и информационный обмен для предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения в сфере организации и проведения азартных игр и лотерей.

Соглашение подписали 20 января. В учреждении отметили, что его подписание является "важной предпосылкой эффективного и плодотворного сотрудничества в контексте углубления практического сотрудничества между ведомствами".

Согласно документу, стороны договорились об:

осуществлении обмена опытом и информацией в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по организации и проведению азартных игр и лотерей, в том числе путем проведения совещаний, семинаров и конференций;

осуществлении обмена статистическими и справочными материалами, методическими рекомендациями и сведениями, представляющим взаимный интерес;

осуществлении совместных мероприятий по повышению квалификации работников, оказании помощи в разработке и внедрении эффективных моделей обучения работников и других лиц, в соответствии с компетенцией сторон.

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