Горлица-2 может составить конкуренцию Bayraktar TB2, – Павел Барбул

Эксперт в сфере оборонной промышленности, экс-директор департамента управления активами ГК Укроборонпром и ГП "Спецтехноэкспорт" Павел Барбул рассказал УНИАН о перспективе инвестиций в "Горлицу" от ГП "Антонов" и протекции украинского ОПК.

Импорт беспилотных летательных аппаратов турецкого производителя Bayraktar TB2 решает задачу обеспечения армии "здесь и сейчас". Это отличный продукт который успешно зарекомендовал себя на рынке, пояснил Павел Барбул.

Напомним, что сейчас идет речь о возможном производстве БПЛА Байрактар в Украине. И на этот счет Павел Барбул высказался, как об инвестициях без перспективы развития украинской оборонно-промышленной отрасли.

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"Однако производство Bayraktar TB2 в Украине принесет минимальную пользу украинской ОПК. Это станет более удобным способом продавать нам БПЛА и даст возможность турецкому производителю расширить рынок", – уточняет Павел Барбул.

Эксперт говорит, что это максимально выгодно для турецкой стороны, и фактически замораживает перспективные разработки украинского производства.

"Глядя на кейсы пятилетней давности украинские компании вышли на рынок с большим количеством беспилотных разведсистем – PD-1, Фурия, Spectator-М. Совместно с частными производителями Спецтехноэкспорт запустила Sparrow LE", – рассказал Павел Барбул.

Кроме разведывательных систем фактически заморозили проект Горлица от ГП "Антонов". Павел Барбул уточнил, что необходимо было разработать боеприпас и носитель. Но финансирования в этом направлении недостаточно, чтобы завершить проект.

"Предприятия – участники "Укроборонпрома" демонстрируют высокие показатели прибыли, но при этом находятся в полном упадке", – также отметил Павел Барбул на Gordon.UA

Чтобы развивать украинский оборонно-промышленный комплекс, с выходом на внешний рынок и полным обеспечением нужд украинской армии отечественными разработками, как считает Павел Барбул, необходимо инвестировать в украинское производство и украинский продукт.

"В такое горячее для Украины время развитие украинской оборонной промышленности – это задача №1. И такое ощущение, что ее последние 2-3 года просто поставили на паузу", – прокомментировал ситуацию Павел Барбул.

Напомним, что 26 октября 2021 года Украина впервые применила Bayraktar TB2 на Донбассе. МИД Турции потребовала прекратить использование названия "турецкий Байрактар"