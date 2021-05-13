Google посвятил дудл известной художнице

В четверг, 13 мая, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила известной польской художнице, графическому дизайнеру и иллюстратору Софии Стриенской.

В этот день как раз исполнилось 130 лет со дня ее рождения. В дудле от поисковика – портрет женщины, который заменил букву "о" в логотипе Google (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

София Стриенская – польский живописец, график, иллюстратор, сценограф, многие считают ее одним из самых значительных представителей стиля ар-деко начала 1900-х годов. Она являлась самой известной польской художницей межвоенного периода.

Известная как "принцесса польского искусства", она принадлежала к художественной группе Ритм. Круг интересов Стриенской был весьма обширным. Женщина занималась темперной живописью, также интересовалась литографией, рисунком, плакатами, разрабатывала игрушки, декоративные ткани, была автором книжных иллюстраций. Женщина разработала характерный стиль, соответствующий господствовавшему в то время в Европе ар-деко.

Среди её самых известных работ: "Славянские идолы и пасха", иллюстрации к "Монахомахии" Красицкого, "Времена года", "Рождественские гимны", "Четыре таинства" и "Польские танцы". Серия работ "Семь таинств", написанная в 1922 году, относится к лучшему периоду её творчества.

Стриенская также выполнила часть декорации польского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1925 году, которая состояла из серии картин "Двенадцать месяцев", на которых была изображена сельская жизнь в разные месяцы года. Эта работа принесла художнице европейскую известность и пять наград Всемирной выставки.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила Дню Земли. В этом году он подчеркивает, что каждый может "посеять семена светлого будущего" – по одному деревцу за раз.