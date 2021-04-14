Google посвятил дудл Иоганну Гутенбергу: кто он

В среду, 14 апреля, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила немецкому первопечатнику, первому типографу Европы Иоганну Гутенбергу.

В этот день как раз исполнился 21 год со дня открытия ретроспективной выставки в музее Гутенберга в его честь. В дудле от поисковика – портрет мужчины и изображение первого печатного станка (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В 1450 году Гутенберг создал способ книгопечатания подвижными литерами, оказавший огромное влияние не только на европейскую культуру, но и на всемирную историю. Он сыграл ключевую роль в развитии эпох Возрождения, Реформации, Просвещения и научной революции и заложил материальную основу для современной экономики, основанной на знаниях и распространении обучения в массах.

Дудл, посвященный Гутенбергу. google.com

Гутенберг в 1439 году был первым европейцем, который использовал подвижные литеры. В числе его многочисленных вкладов в печать: изобретение процесса массового производства при помощи подвижных литер, а также использование чернил на масляной основе для печати книг, регулируемой матрицы, механических подвижных литер и деревянной печатной машины, аналогичной сельскохозяйственным винтовым прессам того периода.

Где доступен этот дудл. google.com

Его поистине эпохальным изобретением было объединение этих элементов в практическую систему, которая позволяла массово выпускать печатные книги и была экономически выгодной как для типографов, так и для читателей.

14 апреля в истории. google.com

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила известному музею искусства "Метрополитен" в Нью-Йорке, США.