'Гончаренко центры' запустили общеукраинский психологический тренинг для родителей

В Украине запустили серию психологических онлайн-тренингов для родителей – их будут обучать правилам и секретам общения с детьми, пониманию собственного ребенка и пониманию своих эмоций и эмоций ребенка. Курс будет состоять из пяти еженедельных занятий.

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Об этом сообщают организаторы – образовательно-культурный и волонтерский "Гончаренко центр".

По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, во время войны поддержка психологического состояния детей очень важна – стресс, неопределенность, иногда вынужденный переезд оставляют след в детской психике.

"Во время войны дети сталкиваются с многочисленными вызовами, которые могут серьезно отразиться на их психическом здоровье. Постоянное чувство тревоги, стресс и неопределенность, иногда вынужденный переезд, потеря близких – все это однозначно оставляет след в уязвимой детской психике. Каждый ребенок переживает эти события по-разному, но поддержка нужна всем. Главную роль в этом играют родители – так важно научить их поддерживать ребенка и предоставить инструменты, которые помогут стабилизировать психическое состояние в кризисной ситуации", – делится Алексей Гончаренко.

Программа тренинга будет включать занятия с психологами, охватывающими следующие темы:

как защитить свое психическое здоровье и здоровье своего ребенка;

можно изменить темперамент ребенка;

что, по вашему мнению, объединяет успешных людей;

как правильно выбрать профессию по темпераменту.

Онлайн-курс продлится пять недель: это будут еженедельные занятия по одному часу. Старт обучения в ноябре, а для участия достаточно заполнить краткую форму по этой ссылке.