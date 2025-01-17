'Гончаренко центры' запустили бесплатные онлайн-курсы технического английского для украинских IT-специалистов

Крупнейшая в Украине сеть образовательно-культурных пространств Гончаренко центр запускает бесплатный онлайн-курс технического английского для специалистов в сфере IT. Программа рассчитана на специалистов технических и нетехнических специальностей, работающих в IT-отрасли или только планирующих переход в эту сферу. Курс включает в себя широкий спектр тем: от основных профессиональных терминов до сложных концепций, связанных с программированием, тестированием, управлением проектами и созданием резюме.

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По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, курс запустили, чтобы поддержать IT-специалистов и тех, кто хочет перейти в IT-сферу.

"IT – это глобальная отрасль, не знающая границ. Без английского сложно эффективно взаимодействовать с командой, понимать клиентов или осваивать новые технологии. Мы хотим помочь специалистам стать более конкурентоспособными, открыв для них возможности международного рынка. Наш курс ориентирован на практичность: каждый участник получит знания, необходимые для реальной работы", – говорит Алексей Гончаренко.

Курс поможет IT-специалистам и начинающим освоить необходимую терминологию и развить практические навыки успешной работы в сфере. После завершения курса участники получат базовую подготовку для успешного прохождения собеседований, написания резюме и коммуникации с международными партнерами.

"Программа включает ключевые темы, необходимые для работы в IT: от основных понятий о профессиях в сфере технологий и популярных языках программирования до подготовки резюме, прохождения собеседований и работы с версиями и хостинг-платформами. Словом, это полный инструментарий, который нужен современному айтовцу, чтобы быть конкурентным", – отмечают в Гончаренко центре.

Обучаться можно в одной из двух групп в зависимости от начального уровня владения английским языком – Elementary (A1) и Pre-Intermediate (A2). Занятия начнутся в январе и будут проходить еженедельно на платформе Google Meet. Чтобы присоединиться к курсу, необходимо заполнить регистрационную форму по этой ссылке.