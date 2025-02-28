Гончаренко центры и топовый университет Тайваня будут бесплатно обучать украинцев китайскому языку

Крупнейшая в Украине сеть образовательно-культурных пространств Гончаренко центр совместно с Национальным открытым университетом Тайваня (NOU) и Shih Chien University (USC) запускают бесплатный онлайн-курс китайского языка с нуля. Учеба стартует в апреле, занятия будут проводить сертифицированные преподаватели-носители китайского.

Видео дня

По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, курс запустили, чтобы открыть перед украинцами новые возможности изучать китайский для бизнеса, обучения и налаживания партнерств.

"Украине сейчас как никогда раньше важно налаживать партнерства и отношения как с Китаем, так и с Тайванем. А для этого нужно говорить на их языке, изучать китайский и узнавать больше об их менталитете и культуре. Знание китайского открывает перед украинцами новые возможности – от карьерного роста и ведения бизнеса до обучения и путешествий. Мы хотим дать каждому шанс изучить его бесплатно, без ограничений по месту жительства или финансовых возможностей. Именно поэтому в партнерстве с двумя университетами Тайваня запускаем бесплатный трехмесячный курс", – комментирует Алексей Гончаренко.

Курс ориентирован на взрослых, не имеющих опыта изучения китайского языка. Занятия будут проходить в удобном онлайн-формате на платформе Webex дважды в неделю – по понедельникам и четвергам в 12:00. Каждое занятие будет длиться два часа. Для максимальной эффективности студенты будут работать в компактных группах по 10 человек. В общей сложности к обучению одновременно присоединятся шесть групп.

Важным условием для зачисления является знание английского – для обучения владеть им нужно на уровне B1 и выше. Участие в курсе бесплатное — для этого достаточно заполнить гугл-форму по этой ссылке. Набор будет проходить на конкурсной основе, организаторы будут учитывать мотивацию участников и уровень английского.

Справка

Национальный открытый университет Тайваня (NOU) – одно из ведущих вузов Тайваня, специализирующееся на дистанционном образовании.

Shih Chien University (USC) – университет с многолетним опытом в области гуманитарных наук и международного образования.

Гончаренко центр – крупнейшая негосударственная всеукраинская сеть бесплатных образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанная в 2021 году. Главная цель проекта – вдохновлять и предоставлять необходимые знания людям любого возраста для улучшения их будущего. Важная часть проекта – платформа Гончаренко Центр. Онлайн, предлагающий бесплатные уроки иностранных языков для всех желающих.