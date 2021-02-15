Голубовская: в эту пандемию по лечению мы сделали все и даже больше

Инфекционист, внештатный советник МОЗ Украины Ольга Голубовская заявила, что в Украине во время пандемии коронавируса по лечению "сделали все и даже больше".

Такое мнение она выразила в публикации на собственной странице в Facebook. В частности, врач вступилась за министра здравоохранения Максима Степанова.

"Какая-то очень резвая реакция НАБУ (по заявлению собственной РГК – ради громадського контролю) против Степанова, однако упорно никто из уполномоченных органов не видит заявления о преступлениях, зафиксированных в отчётах счётной палаты супруновского минздрава. На миллионы гривен закуплены никому не нужные лекарственные средства для лечения тяжёлых больных, просроченные или с ограниченным сроком годности лекарства, куда-то исчезли 17 млн. гривен, выделенных на реестр по трансплантации и т.д... Но – упорная тишина, ни тебе заседаний комитета, ни НАБУ, ни СБУ..." – написала она.

Голубовская напомнила, что в "это тяжелое время, где необходимо было чуть ли не каждый день принимать нестандартные и, главное, быстрые решения, ДП "Медичні закупівлі" смогли закупить ремдесевир только через полгода и то после вмешательства Степанова".

"Работать в этом минздраве, напичканном профанами и неучами без должного образования, которые ставят палки в колёса тем немногим действительно сильным управленцам, которые ещё там остались, нелегко. И тем не менее, в эту пандемию совершенно объективно могу сказать – по лечению мы сделали все и даже больше. А это главное для больных и для врачей", – подчеркнула она.

По мнению врача, это было бы невозможно без взаимопонимания между высшим руководством минздрава и специалистами.

Как сообщил OBOZREVATEL, первую поставку вакцин против коронавируса в Украину могут осуществить ориентировочно 16-17 февраля. Об этом заявил министр Степанов, хотя ранее чиновники обещали старт прививок украинцев уже с 15 февраля.

"Вакцина немножко задерживается. Где-то 16–17 февраля мы ожидаем ее в Украине", – заверил глава Минздрава.