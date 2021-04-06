Голубовская: ситуация с COVID-19 наихудшая, нужны комендантский час и запрет на авиасообщение

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения (Минздрава) Ольга Голубовская считает, что в Украине на сегодня наблюдается самая тяжелая ситуация с COVID-19 за все время пандемии: огромное количество больных, ресурсы ограничены, а медицинских работников не хватает.

Поэтому она выступает за введение жесткого карантина – с ограничениями на передвижение внутри страны и на путешествия за границу. Об этом врач заявила в эфире канала "НАШ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда есть определенные карантинные ограничения, тогда нет возможности у вируса адаптироваться, видоизменяться и стать еще более агрессивным агентом", – отметила Голубовская.

Также она поддерживает введение комендантского часа в стране и закрытие авиасообщения с другими государствами – для уменьшения количества заболеваний коронавирусом.

"Закройте авиасообщение, сделайте что-нибудь. Нужно сделать так, чтобы минимизировать возможность распространения вируса", – призвала инфекционист.

По ее словам, есть понятие сезонности и, возможно, летом COVID-19 был бы менее агрессивным. Однако, подчеркнула она, рекомендации для людей, которые сейчас путешествуют, остаются неизменными.

"Если возвращаетесь домой, то нужно изолироваться и подождать, заболеете вы или нет. Потому что тест не имеет никакого значения, он в 30% случаях может быть отрицательным", – подытожила Голубовская.

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