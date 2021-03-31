Голубовская ответила, почему Украина может стать наиболее пострадавшей от COVID-19 в мире

Карина Бондаренко Общество 10:23, 31.03.2021 Обновлено: 10:39, 31.03.2021

Украина может стать наиболее пострадавшей страной от пандемии коронавируса в мире из-за слабой противоэпидемической системы.

Об этом в интервью УНН рассказала ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская. Медик отметила, что с коронавирусом удалось справиться Китаю и Сингапуру, не так сильно пострадала от вируса Австралия.

"Мы с вами видим, что страна, которая больше всего пострадала, на сегодняшний день – США. Я не знаю, что будет дальше, может быть, по итогам мы будем наиболее пострадавшей страной, не знаю. Но пока факт остается фактом", – сказала Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, глава Минздрава заявил, что британский штамм коронавируса сегодня фактически терроризирует Украину, поэтому на передний план выходит необходимость постковидной реабилитации.

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