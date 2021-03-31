Голубовська відповіла, чому Україна може стати найбільш постраждалою від COVID-19 у світі

Карина Бондаренко Суспільство 10:23, 31.03.2021 Оновлено: 10:39, 31.03.2021

Україна може стати найбільш постраждалою країною від пандемії коронавірусу в світі через слабку протиепідеміологічну систему.

Про це в інтерв'ю УНН розповіла провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська. Медикиня зазначила, що з коронавірусом вдалося впоратися Китаю і Сінгапуру, не так сильно постраждала від вірусу Австралія.

"Ми з вами бачимо, що країна, яка найбільше постраждала на сьогодні – США. Я не знаю, що буде далі, можливо, за підсумками ми будемо найбільш постраждалою країною, не знаю. Але поки факт залишається фактом", – сказала Голубовська.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, голова МОЗ заявив, що британський штам коронавірусу сьогодні фактично тероризує Україну, тому на передній план виходить необхідність постковідної реабілітації.

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