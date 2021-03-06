Голубовская объяснила, почему поддерживает Степанова на посту главы Минздрава

Нынешний министр здравоохранения Максим Степанов помог с утверждением протокола по лечению больных коронавирусом, без которого смертей от инфекции было бы на много больше.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказала ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская, отметив, что предложенный ею документ содержал опыт стран, которые на тот момент уже столкнулись с эпидемией и лечили пациентов в большом количестве.

"Почему я поддерживала, поддерживаю и буду поддерживать министра Степанова? Когда он узнал об этой проблеме, мне передавали, что всех собрал и сказал: "Даю вам один день на утверждение протокола. Что хотите, то и делайте". Так у нас появился протокол лечения и мне страшно представить, чтобы без него было. Просто страшно", – сказала она.

По ее словам, вначале эпидемии в Украине все чиновники Минздрава и некоторые эксперты наотрез отказывались включать в протокол препараты, у которых "не было доказательственной базы". А так заболевание было новым, этот процесс мог занять целый год. Весь мир на тот момент пошел по пути разрешения для экстренного применения различных препаратов и открыл клинические исследования.

"Это не мы придумали протокол лечения, это был опыт наших коллег из-за рубежа. Администрации больниц на местах не назначали лечение, которое было в протоколах Китая, Италии, Испании. Пациенты умирали. Сколько лет я работаю, никогда в жизни такое количество людей на наших руках еще не умирало. Постоянно, как на поле боя", – отметила врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, нынешний рост заболеваемости коронавирусом в Украине был прогнозируемым, поскольку в феврале кривая по острым респираторным инфекциям ежегодно шла вверх. Вскоре вспышки инфекции покроют и другие регионы страны.