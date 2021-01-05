Голубовская: никогда не видела такого количества смертей, глупо отрицать проблему

В Украине до пандемии коронавируса точно не было такого количества смертей, как во время распространения этой инфекции. Поэтому так называемым ковидным диссидентам глупо отрицать наличие этой проблемы.

Об этом в интервью "Цензор.Нет" заявила ведущий инфекционист Министерства здравоохранения, профессор, доктор медицинских наук Ольга Голубовская. Она отметила, что все же сегодня таких людей, не верящих в опасность инфекции, намного меньше.

По ее словам, украинцы уже не столько отрицают наличие COVID-19, сколько возмущены карантинными мероприятиями, которые вводит правительство. Люди считают, что противодействие пандемии в мире неадекватно имеющейся проблеме.

"Я много лет проработала инфекционистом, видела разные вспышки и очень тяжелые. Но никогда в жизни не видела такого количества смертей. Никогда не было, чтоб у нас на руках погибало такое количество больных", – подчеркнула Голубовская.

Как член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине она добавила, что "ковидные диссиденты" меняют свою точку зрения о болезни только тогда, когда умирает кто-то из близких.

"У нас есть семьи, где погибло по несколько человек. Понимаете? Близких людей. И это происходит каждый день. Вот лежит семья и кто-то из нее, в основном это касается родителей, конечно, погибает. Иногда оба родителя погибают. Поэтому глупо отрицать эту проблему", – возмутилась врач.

Голубовская – о COVID-19: никогда не было, чтоб у нас на руках погибало такое количество больных

Она также напомнила, что и выздоравливание от COVID-19 – это еще не конец,пациентам нужна реабилитация. Так как в это время вирус может индуцировать иммунные и аутоиммунные реакции, которые еще малоизучены.

"Длительное время после выписки из стационара есть угроза развития тромбообразования. Но если человек выписывается и у него тяжелейшее поражение легких, здесь нужна, конечно, уже другая реабилитация. Вы же видите, какие больные у нас. У некоторых легкие поражены на 90-100%. Самое страшное в этом заболевании, что КТ человек сделал, там написали какой-то процент. Но на этом проценте все не останавливается. Болезнь продолжает прогрессировать", – пояснила Голубовская.

По ее мнению, реабилитацию нужно разрабатывать для разных пациентов. Поскольку в одних коронавирус дает осложнение на нервную систему с развитием полинейропатии, в других провоцирует даже миокардит.

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