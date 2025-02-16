'Голос и глаза армии!' В Украине отмечают День военного журналиста

В воскресенье, 16 февраля, в Украине с благодарностью вспоминают военных журналистов, пресс-офицеров, офицеров служб по связям с общественностью ВСУ и Минобороны. Во время полномасштабной российской агрессии они ежедневно рядом с защитниками работают на передовой, поэтому их называют глазами и голосом армии и этой войны.

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Их профессиональный праздник утвержден соответствующим приказом Министерства обороны. И в этот день глава ведомства Рустем Умеров поздравил военных журналистов.

"Сегодня чествуем тех, кто стал голосом и глазами украинской армии. Тех, кто рискует жизнью, чтобы мир знал правду о нашей борьбе", – написал он.

Также отметил, что эти люди работают там, где наиболее опасно – на передовой, под обстрелами, бок о бок с военными. А их репортажи, фото и видео – это не просто новости, они являются доказательства преступлений РФ и свидетельствами героизма украинцев. Благодаря работе военных журналистов мир узнал о зверствах в Буче, Изюме, Мариуполе, о ракетных ударах по мирным городам и не только.

"Каждый ваш материал – это оружие правды, которое приближает справедливость и нашу победу. С болью в сердце вспоминаем журналистов, отдавших жизнь за право мира знать правду. С 2014 года погибли 104 медийщика – военные корреспонденты и те, кто взял в руки оружие, став на защиту Украины. Ваша миссия – бесценна. Спасибо за мужество, профессионализм и преданность. Слава Украине!" – добавил министр.

В Главном управлении разведки Минобороны тоже выразили честь военным журналистам, которые продолжают работать на фронте, чтобы потомки увидели и прочитали историю славной борьбы нашего поколения украинской нации – жаждущего воли, смелого, гонорового и вооруженного.

"Слово порождает действие, а еще – доверие, поэтому в значительной степени благодаря работе военных журналистов, пресс-офицеров, специалистов системы Страткома Сил безопасности и обороны Украины общественная поддержка нашего войска остается на самом высоком уровне, и эта сплоченность гарантирует нам наше завтра... Каждое фото, видео, зафиксированные показания – все, собранное военными журналистами в условиях риска для собственной жизни, становится доказательством для наказания государства-агрессора и возмездия каждому россиянину, совершившему зло", – подчеркнули в ГУР.

Отметим, что дата профессионального праздника военных журналистов была избрана в честь памяти о военкоре Дмитрии Лабуткине, погибшем во время боевых действий на востоке Украины. В частности, 16 февраля 2015 года при выезде из Дебальцево передовая группа, в составе которой он находился, попала в засаду.

"В результате боевых столкновений Дмитрий получил семь тяжелых ранений. Одна из крупнокалиберных пуль насквозь прошила бронежилет и практически полностью разорвал печень. Позже на опознании сыновнего тела я увидел, что отверстие от ранения достигало почти семи сантиметров", – рассказывал его отец.

Офицер телерадиостудии "Бриз" Министерства обороны Украины, капитан 3-го ранга (посмертно) Дмитрий Лабуткин был одним из немногих, кому удалось снять и передать на "большую землю" всю правду о том, как россияне аннексировали Крым. Его эксклюзивные кадры о присутствии с первых дней войны на Донбассе регулярных российских войск, их техники и вооружения являются безоговорочным доказательством агрессии РФ против Украины для мирового сообщества.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 24 августа 2024 года Россия ударила по гостинице в Краматорске, где находились военные журналисты украинских и иностранных СМИ. Тогда погиб один сотрудник агентства Reuters. Позже российские пропагандисты признали, что удар по гражданскому объекту оккупанты нанесли умышленно.

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