Гололедица и усиление морозов: синоптики предупредили об опасной погоде в Украине. Карта

Погода в Украине в среду, 24 ноября, будет солнечной во всех областях. Утром на дорогах местами образуется гололедица.

Об этом свидетельствую данные Украинского гидрометцентра. Также ночью усилятся морозы (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью на севере и востоке будет колебаться от 5 до 7 мороза, в остальных регионах от 1 тепла до 3 мороза.

Днем синоптики прогнозируют +3… +5, в северо-восточных областях от 1 тепла до 1 мороза.

В Киеве ночью небольшие морозы – до 1 градуса, а днем +2… +4.

Видео дня

Утром в южных областях возможен туман, а в Прикарпатье, Закарпатье, северных и центральных областях ожидается гололедица.

В связи с опасностью на дорогах в ГСЧС напомнили ряд рекомендаций для водителей:

соблюдать дистанцию между автомобилями:

соблюдать скоростной режим;

не совершать резких маневров;

снижать скорость во время приближения к пешеходным переходам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких районах Киева во вторник, 23 ноября, пошел первый снег. Осадки в виде мелких снежных крупинок заметили на правом берегу столицы.