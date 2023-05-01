Годовщина трагедии 2 мая в Одессе: эксперты объяснили, как Кремль использовал ее для оправдания войны

Накануне 2 мая, годовщины трагических событий в Одессе 2014 года, когда в результате столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, рашистская пропаганда в очередной раз пытается танцевать на костях, спекулировать на трагедии, чтобы задуривать головы всем, кому выйдет, о причинах войны.

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности проанализировал, как эти события использовались для разжигания российско-украинской войны.

"Одесская Хатынь" является непременным элементом мифологии путинского режима, призванным оправдать агрессию против Украины. Кремль усердно выстраивал нарратив: мол, жители востока окончательно приняли решение о вооруженном сопротивлении после того, как увидели, что в Одессе "неонацисты загнали в Дом профсоюзов и сожгли участников мирного протеста".

Следует признать, что информационная операция "сожжения русскоязычных в Одессе" стала успешным механизмом разжигания войны. Есть нередкие примеры, когда люди верили российскому телевидению о "сожженной заживо беременной женщине" и шли воевать против Украины. Этот мотив был повторен сотни раз: боевиками, русскими военными, в частности пленными.

В преддверии полномасштабного вторжения Путин также вспомнил одесские события, готовя информационный фон перед попыткой захватить Украину. 21 февраля он говорил: "Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, живьем сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, совершившие это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все для того, чтобы их наказать: найти и передать в суд". Судя по всему, в своем воображении Путин уже готовил пропагандистский суд в Одессе, который должен наказать назначенных "виновными" и закольцевать эту историю.

Годами кремлевская пропаганда лжет, особенно на иностранную аудиторию, о неуправляемых бандах националистов, которые прибегают к насилию, запугивают официальные украинские власти, заставляя ее двигаться в фарватере требований радикалов. И, как следствие, произошла трагедия в Одессе.

Путинский режим распространял эти месседжи и в мировых медиа, и среди россиян и украинцев, и с трибуны ООН. Он цинично притворялся защитником обиженных, неискренне оплакивая погибших одесситов, тогда как на самом деле готовил этим информационную почву для еще одного, значительно более жесткого витка войны.

К примеру, в 2015 году в испанской Валенсии россияне проводили от имени "сообщества беженцев с юго-востока Украины (Донбасса)" выставку и встречу, на которой рассказывали, что "после государственного переворота в Киеве карательные группы "Правого сектора" с целью устрашения населения Одессы… осуществили геноцид мирного населения одесситов – сожгли их в Доме профсоюзов".

"Одесса через семь лет: неонацизм и насильственный национализм как двигатель украинского конфликта" – это название неофициального онлайн-мероприятия, которое проводила РФ в ООН в мае 2021 года с привлечением членов Совета Безопасности. Тогда свидетели от России обвиняли "неонацистские банды" в зверствах.

Сегодня, после начала полномасштабного вторжения, когда на совести России уже сотни тысяч жертв (вспомнить хотя бы уничтожение Мариуполя вместе с мирными жителями), становится очевидным, что путинский режим не питает эмпатии к людям, а играет в свои кровавые игры. Как игроман в казино, который уже не может остановиться, пока не проиграет все.

Пропаганда врала об украинских неконтролируемых "нацистских бандах" на зарплате у олигархов. Однако война открыла реальность. Оказалось, что бесконтрольные "головорезы" с кувалдами на зарплате у олигарха – это все о России, которая открыто воюет с помощью наемников и раздала оружие зекам из тюрем. А свое название группировка "Вагнер" получила от позывного Дмитрия Уткина, который, как исследовал Лукас Андрюкайтис, кроме того, что служил в ГРУ РФ, еще и ценитель Третьего рейха и имеет татуировки молний СС и орла. Это очередное свидетельство того, что кремлевская пропаганда рисует врага по собственному отражению.

В 2013 году Россия представила свое видение гибридной войны, в котором говорится, что в современных войнах нужно провоцировать дестабилизацию изнутри - через политические инструменты, подстрекательство к протестам и с привлечением спецслужб. Это, не скрываясь, было изложено за год до событий на Майдане в так называемой доктрине Герасимова. Сегодня все больше людей склоняются к мнению, что события в Одессе были инспирированы именно Кремлем, таким образом достигавшим цели – через провокацию, действуя под чужим флагом, создать повод для эскалации противостояния, которое можно будет перевести в формат гражданской войны.

В преддверии возвращения на пост президента в 2012 году Путин рассказывал о своей осведомленности в технологиях создания сакральных жертв: "Они (оппозиционеры - прим.) действительно хотят каких-то стычек и к этому всячески подводят, готовы даже сами принести кого-то в жертву и обвинить в этом власть. …И я эту методику и тактику знаю, ее уже как 10 лет пытаются применить, прежде всего за границей. …Сами грохнут, а потом будут власть винить".

Именно после манипулятивного освещения пропагандой "сожжения россиян в Украине" этот архетипический образ – смерти в огне – подействовал на множество людей, которым таким образом объяснили необходимость войны против Украины. Население России не поверит, что эта трагедия могла быть подстроена российскими спецслужбами, ведь человеку трудно представить такое коварство Родины, которой он привык гордиться.

Напомним, руководство силовых ведомств при Януковиче было инфильтрировано российской агентурой. Поэтому новые украинские власти, которые пришли на волне Революции Достоинства, не могли полностью контролировать ситуацию в Одессе, что давало свободу рук российским спецслужбам.

Мгновенное появление термина "Одесская Хатынь", который начал быстро распространяться в российских СМИ и блогерами, признается специалистами по коммуникациям признаком подготовленной заранее информационно-психологической операции.

Интересно, что в сюжете на государственном канале "Россия 24" от 5 мая 2014 года тоже говорили, что нападение на болельщиков совершили провокаторы, однако они якобы лишь имитировали пророссийских активистов и были использованы для того, чтобы разозлить фанов. Далее, говорится в сюжете, "спровоцированная толпа окружает здание" (профсоюзов).

Тогда, сразу после событий, даже для российской пропаганды было сложно врать так нагло, как сейчас. Приходилось подстраиваться под действительность. В сюжете признавали наличие провокаторов, которые первыми напали на болельщиков, но при этом трактовали это как коварную провокацию со стороны украинских властей, чтобы вызвать беспорядки.

Завершается сюжет словами: "К одесской милиции и киевской власти, которой она подчиняется, – много вопросов. И это еще мягко сказано. События 2 мая могут быть для Украины той же чертой, после которой ничто уже не будет как раньше". Позже Россия пригласит начальника милиции общественной безопасности Дмитрия Фучеджи выступать на онлайн-встрече в ООН, не имея к нему никаких "вопросов", ведь он обвинял в трагедии "радикалов и переворот на Майдане".

После 2 мая российский государственный ресурс "Вести" распространял целый букет кровожадных фейков, которые должны были поразить людей. Речь шла о задушенной удавкой беременной женщине, убийство которой "даже могло попасть на видео". Об изнасилованных и убитых женщинах. О сожженной женщине с двумя детьми, о том, что людей сначала расстреливали, а затем сжигали трупы.

Все это было выдумкой, доказанной дальнейшими расследованиями. Некоторые из них, в частности об убитой беременной, были развенчаны как фейки сразу.

Итак, вспомним факты о трагедии 2 мая в Одессе, о которых никогда не расскажет российская пропаганда, чтобы не разрушать свой миф о "карательной акции".

События в Одессе были частью гибридной агрессии России против Украины, начавшейся в феврале 2014 года. По состоянию на начало мая Россия уже оккупировала Крым, а российские боевики Гиркина – захватили города на Донбассе, где убивали представителей власти и активистов, сопротивлявшихся российской агрессии.

Перед трагедией 2 мая пророссийские "титушки" в Одессе уже нападали на поклонников Евромайдана и единой Украины. Так, 19 февраля под ОГА избили битами журналистов и несколько десятков евромайдановцев, а 3 марта "титушки" сорвали с флагштока перед ОГА флаг Украины.

2 мая конфликт начался так же с атаки вооруженных, в том числе огнестрельным оружием, российских "титушек", напавших на марш футбольных болельщиков, проходивший в рамках акции "За единство Украины". Еще до Дома профсоюзов в столкновениях погибли шесть человек. Кремлевская пропаганда распространяла дикие фейки в стиле "распятого мальчика" о погибших 2 мая: о задушенной беременной, изнасилованных и сожженных женщинах, о матери, погибшей с двумя детьми. Все это свидетельствует об информационной раскрутке трагедии, нагнетании, а значит, и возможном участии в ее организации. Вокруг Дома профсоюзов были столкновения с применением насилия с двух сторон. Это разрушает миф о том, что "мирных людей силой загнали и сожгли". Видеоматериалы свидетельствуют, что "коктейли Молотова" бросали с двух сторон. В частности, есть видео, на котором видно, как бросают коктейли с крыши Дома профсоюзов в сам палаточный городок. Также установлен факт, что из здания стреляли по улице – соответствующее выходное отверстие от пули было зафиксировано на стекле. К примеру, Андрей Красильников, гражданин РФ, помогавший спасать людей, был ранен в ключицу выстрелом из здания пулей 12-го калибра.

Внутрь здания занесли деревянные баррикады, канистры и генератор с топливом. Так что пожар мог быть как случайной трагедией, так и результатом спланированной провокации.

Проукраинские активисты, по крайней мере значительная их часть, помогали спасать заблокированных в здании людей, когда увидели, что в здании пожар. Для этого использовали хорошо видные на видео металлоконструкции с разобранной сцены, о чем молчит российская пропаганда. Местные руководители – милиции Дмитрий Фучеджи и ГСЧС Владимир Боделан – несут ответственность за жертвы 2 мая, ведь в тот день самоустранились от исполнения своих служебных обязанностей, позже переехали и были приняты в России. На видеокадрах можно увидеть полное отсутствие правоохранителей и пожарных тогда, когда разворачивалась трагедия.

Дмитрий Фучеджи, начальник милиции общественной безопасности, который должен был обеспечить общественный порядок, был заочно приговорен к лишению свободы на 15 лет Приморским судом Одессы 18 апреля 2023 года.

"Это первый приговор, вынесенный в отношении сотрудников полиции по причине их бездействия и содействия антимайдану до, во время и после событий 2 мая (в частности, 4 мая 2014 года, когда Фучеджи сделал вид, что был вынужден отпустить задержанных сепаратистов из изоляторов временного содержания)", – прокомментировал приговор суда Владислав Балинский, активист Группы 2 мая – организации, проводившей независимое расследование.

Также находится в оккупированном Россией Крыму и устроился в его оккупационную администрацию Владимир Боделан, сын бывшего мэра Одессы, возглавлявший областное управление МЧС 2 мая 2014 года. Именно он распорядился не отправлять машины на тушение огня, хотя пожарная часть была расположена в одном километре от Дома профсоюзов. Пожарные машины приехали только через 40 минут после начала возгорания. Боделан объяснял это тем, что пожарным было опасно работать во время беспорядков.

Татьяна Герасимова, журналистка и активистка Группы 2 мая, в комментарии Центру стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказала, как именно российская пропаганда пыталась использовать и раскачивать ситуацию после трагических событий. Дальше прямая речь.

Сразу после по городу пошли слухи, которые "на голову не налезали". Например, что в подвале есть 300 трупов, которые по ночам вывозят. Что людей убивали "фосфорным оружием" и т. д.

Первые месяцы после трагедии перед Домом профсоюзов так называемые сторонники русского мира постоянно проводили митинги "Не забудем, не простим". На этой трагедии делали огромный информационный пузырь, чтобы люди забыли, с чего все началось в тот день.

А началось все с центра, ул. Греческой и Дерибасовской, где погибли первые люди – активист "Правого сектора" Игорь Иванов и случайный прохожий Андрей Бирюков. Заварили "всю кашу" пророссийские активисты под руководством Сергея Долженкова. И там погибли первые люди и было много раненых. Некий Боцман (Виталий Будько) из пророссийского лагеря стрелял из автомата Калашникова в центре Одессы, и, по мнению нашей группы, именно он убил Игоря Иванова, который стал первой жертвой того дня. Примечательно, что милиция тогда стояла спиной к пророссийским боевикам, словно защищая их.

После 2 мая начались эти безумные большие мемориальные митинги с "рыданиями" и ужасными призывами – всех наказать, всех убить, мол, это бандеровцы, Украина, ее власть, все они преступники, убили наших детей. И это было очень страшно. Митинги снимались российскими пропагандистами, которые тогда беспрепятственно приезжали в Украину, снимались фильмы. Это была спекуляция на жертвах.

Тему раскручивали и в комментариях в соцсетях – "ВКонтакте", "Одноклассниках", Youtube: "Вы, бандеровцы, сожгли, невинных русских людей в Доме профсоюзов". Это использовалось в Одессе, России и Европе. И когда мы выложили наш фильм-расследование о 2 мая на разных языках, нам начали писать русскую пропаганду в комментариях на испанском, итальянском и т. д. Обвиняли "бандеровцев, которые специально согнали и сожгли".

Этот фактор "Одесской Хатыни" они использовали для разжигания войны в Донецкой и Луганской областях. Я помню очень хорошо разговор с одной из жительниц Луганска. Она была преподавательницей в Университете имени Даля, активным проукраинским волонтером, которая мне рассказывала, что наблюдала эту картину.

Вот эти орки-маргиналы захватили в апреле СБУ, сидели и не знали, что делать. И здесь 2 мая использовали в качестве бензина, который вылили в чуть полуистлевший костер. Война на Донбассе разгоралась именно после 2 мая и именно благодаря помощи российской пропаганды с ее фейками о "задушенных беременных женщинах". Был даже фильм японских журналистов, ездивших по России, встречавшихся с участниками войны на Донбассе. Один из них рассказывал, что никуда не собирался уезжать воевать, но ушел, когда увидел, что они задушили беременную женщину, – "я не мог этого вынести". Этот мужчина приехал воевать в Украину и даже потерял ногу. И этот месседж "не забудем, не простим 2 мая" стал одним из символов, которые на Донбассе вешали на плакаты, цепляли наклейки с этими словами на оружие и тому подобное. Фактор 2 мая использовался пропагандой не просто на 100%, а на все 1000% для разжигания войны на Донбассе.

Год назад, насколько я понимаю, этот повод уже не был нужен. Были новые фейки – биооружие, нацисты-азовцы. А потом плюнули и на это и просто заявили: "Мы не хотим, чтобы украинцы существовали на свете". Миф 2 мая потребовался в гибридной войне, а в открытой – он отошел на второй план. И я соглашаюсь с мнением, что 2 мая один из эпизодов не гражданского конфликта, а российско-украинской войны на ее гибридном этапе.