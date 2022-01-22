Сегодня очередная годовщина обстрела микрорайона Боссе в Донецке, унесшего жизни восьми человек. По этому поводу россияне опять скажут много лицемерных и лживых слов. Будут фальшиво жалеть погибших и обвинять в случившемся Украину. И потому очень важно в очередной раз вспомнить, как все было на самом деле.

Напомню, что боевик "ДНР" Денис Лотов еще несколько лет назад откровенно признал, что микрорайон Боссе на самом деле обстреляли не украинские военные, а члены казачьего бандформирования атамана Сафоненко, у которых был конфликт с батальоном "Оплот" Александра Захарченко. Целились казаки в базу "Оплота", которая находится в том же районе, а попали в остановку. После этого признания Дениса Лотова посадили на подвал, где он и сидит до сих пор.

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