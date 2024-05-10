'Главное – поддержка всех наших людей': Зеленский встретился с представителями ПЦУ и Украинской греко-католической церкви. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви. Глава государства поздравил священнослужителей с Пасхой и поблагодарил их за молитвы за Украину.

Соответствующее видео президент опубликовал в своих соцсетях. Зеленский подчеркнул, что церковь играет значительную роль в поддержке морального духа в эти непростые времена и поблагодарил за поддержку украинских воинов.

"Главное – поддержка всех наших людей, укрепление наших воинов и приближение украинской победы над злом российского вторжения.

Обсудили работу капелланов в Силах обороны Украины, информационную и просветительскую работу церкви, а также участие украинских религиозных лидеров в продвижении глобальных усилий для реализации Формулы мира и приближения справедливого мира для Украины", – рассказал президент.

Ранее президент Украины подтвердил, что российские оккупанты начали контрнаступление на Харьковщине. По словам главы государства, украинские военные знали о таких планах врага. Захватчиков на Харьковском направлении встретили украинские боевые бригады и артиллерийский огонь.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский ранее заявил, что Украина сможет остановить инициативу оккупационной армии Российской Федерации на восточной линии фронта, когда получит все обещанное партнерами оружие. Ранее враг, пользуясь недостатком вооружения в Сил обороны, увеличил свои войска на севере и востоке.

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