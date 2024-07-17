Главная цель – спасти как можно больше жизней: сеть аптек 'АНЦ' направила на благотворительность более 110 млн грн

Лидер фармацевтического ритейла Украины – сеть аптек "АНЦ", структурированно подходит к благотворительности. С начала полномасштабной войны "АНЦ" перечислила на благотворительную помощь более 110 миллионов гривен.

О том, какие проекты поддерживает компания "АНЦ", как работает с запросами и выбирает партнеров, рассказал СЕО сети аптек Николай Щербина.

"Прежде всего хочу отметить, что благотворительность это не тренд, не мода, не соревнования "кто лучше и больше". Это ежедневная работа. Почетная, ответственная, трудная. Благотворительные инициативы занимают важное место в деятельности нашей сети аптек. "АНЦ" – является социально ответственной компанией, которая заботится о здоровье граждан и вносит свой вклад в будущее", - говорит Николай Щербина.

С начала войны компания АНЦ в усиленном режиме работает на победу на всех уровнях: донатит ВСУ, ТРО и приобщается к благотворительным инициативам помощи мирному населению, клиентам и сотрудникам. До начала войны компания производила аптечных роботов для аптек "АНЦ", "Копейка", "ШАР@", но с началом активных боевых действий сети удалось адаптировать оборудование и начать производство буржуек для ВСУ. Впоследствии эта инициатива трансформировалась в отдельный благотворительный проект "Бесплатные буллеры и буржуйки для ВСУ".

На регулярной основе "АНЦ" сотрудничает как с крупными благотворительными фондами и инициативами, такими как "Вернись живым", "Благотворительный Фонд Сергея Притулы", UNITED24, RAZOM, Госпитальеры, так и закрывает собрания и запросы отдельных военных формирований. Только с начала 2024 года компания перечислила более 32 миллионов гривен на нужды военнослужащих, больниц и представителей уязвимых слоев населения.

Особое внимание компания также уделяет сотрудникам, мобилизованным в ряды Вооруженных сил Украины. На сегодняшний день это 95 человек, из них 17 – женщины.

Заботясь о своих сотрудниках, в АНЦ запустили инициативу поддержки их подразделений, снабжая их необходимой военной амуницией: бронежилетами, касками, тактическими очками, берцами, летней формой и тактическими рюкзаками.

"Самые важные для нас – люди! Очень важно поддерживать свою команду, чтобы, несмотря на всю сложность сегодняшних событий, каждый был уверен, что у него есть опора в лице "АНЦ". Мы гордимся сотрудниками, которые стали на защиту нашей страны. Ждем возвращения каждого!", - отметил СЕО компании Николай Щербина.

Целевым запросом на лекарства и товары медицинского назначения был получен от начмедов подразделений ВСУ, где проходят службу сотрудники сети. Эта помощь переросла в масштабный проект "Лекарства для ВСУ".

В аптечки предоставили только качественное лекарство от проверенных европейских и украинских производителей: антибиотики широкого спектра действия, медикаменты первой медицинской помощи при ранениях и т.д. Силами менеджмента офиса и при поддержке ведущих фармкомпаний было собрано и отправлено на передовую аптечку на сумму более 8 миллионов гривен. Партнерами инициативы выступили такие ведущие фармацевтические компании как Дарница, Интерхим, Б.Браун Медикал Украина, Эвитас, Киевский витаминный завод и корпорация Артериум. АНЦ выражает благодарность всем, кто присоединился к этой важной инициативе.

Сеть аптек "АНЦ" активно участвует и в сборе средств на беспилотные летательные аппараты для военнослужащих разных воинских частей.

"Чтобы благотворительная деятельность приносила действительную и максимальную пользу – каждый шаг должен быть выверен, проверен и спланирован. Безусловно, помощь фронта является приоритетом. Очень важно и необходимо поддерживать защитников как сегодня, так и в будущем, ведь это наша общая борьба за будущее. Главная цель нашей благотворительной деятельности как фармацевтического ритейлера – спасти как можно больше жизней в этой войне", – отметил Николай Щербина.

Несколько примеров рационального направления помощи от сети "АНЦ".

Фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" запустил проект "Лига аэроразведки 2.0" на сбор средств для разведывательных БПЛА "Аист-100". АНЦ передали 600 000 грн на проект, тем самым закрыв необходимую сумму. Так же закрыли срочный запрос финансовой помощи на закупку квадрокоптеров DJI Mavic 3 Pro для 137 батальона ТРО Бориспольского ВСУ передав им 580 800 грн.

Иногда быстро закрывать потребности собрания помогают клиенты. Так, благодаря списанию бонусов программы лояльности "ЛАЙК" клиенты АНЦ помогли быстро закрыть срочный запрос от 403 ОСБ ВСУ на DJI Mav 3E Enterprise и оборудование для наблюдения, ведения разведки и доразведки по силам врага.

В этом году "АНЦ" приобрела аппараты ИВЛ на сумму более 46 млн гривен, и с помощью Благотворительного фонда Сергея Притулы передала их для больниц на Сумщине, Харьковщине, Запорожье и Николаевщине.

Ранее компания также участвовала в сборе средств на проекты, в частности, на строительство модульных домов NEST и обеспечение лекарствами больниц на деоккупированных территориях.

Регулярно АНЦ передает необходимые лекарства для прифронтовых больниц и военных госпиталей, а также перечисляет средства на закупку важных вещей и продуктов для жителей прифронтовых регионов и переселенцев.

"Полномасштабная война заставила нас принимать нестандартные решения, решать сложные задачи и мыслить вне шаблонов. В условиях тотальных вызовов сеть аптек "АНЦ" не только продолжает развиваться и переходить на новые уровни, но и разрабатывает и внедряет интересные решения, отвечающие потребностям населения. Благодаря этому мы имеем любовь потребителей и продолжаем получать многочисленные награды", - подытожил генеральный директор сети аптек "АНЦ" Николай Щербина.