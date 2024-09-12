Глава УГКЦ в Берлине встретился с Олафом Шольцем: обсудили интеграцию украинцев в немецкое общество. Фото

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав встретился в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцом и поблагодарил его за помощь украинскому народу в борьбе с вторжением России. Они обсудили интеграцию украинцев в немецкое общество, а также мифы, распространяемые российской пропагандой.

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Встреча прошла в офисе главы федерального правительства, передает пресс-служба УГКЦ. Блаженнейший Святослав рассказал Шольцу, что церковь является интегральной частью гражданского общества Украины и его голос в Германии "является голосом простых украинцев, голосом тех, у кого забрали голос".

В пресс-службе отметили, что глава УГКЦ хотел донести до канцлера "боли, страдания и надежды украинского народа", а также "опровергнуть мифы об Украине, распространенные московской пропагандой, которые вызывают страх в сердцах глав Немецкого государства и мешают ему сделать еще больше для Украины" .

Шольц со своей стороны заверил, что Германия будет продолжать помогать Украине "до тех пор, пока это будет нужно".

Канцлер признал, что в стране есть голоса, которые не разделяют позицию правительственной коалиции по помощи Украине. Но, как он подчеркнул, правительство не будет опасаться этих критических голосов, ведь "украинцы сейчас защищают демократию и свободный мир от тоталитарного российского режима".

Кроме того, они обсудили вопросы интеграции украинцев в немецкое общество, в частности, их трудоустройство. Шольц отметил, что украинцы, которые уже работают в Германии, уменьшают нагрузку на госбюджет и способствуют улучшению экономики страны.

Также обсуждались вопросы государственно-церковных отношений в Украине, в частности, защита Церквей и религиозных организаций от возможных опасностей инструментализации и милитаризации со стороны России.

Во встрече также приняли участие владыка Богдан Дзюрах, Апостольский экзарх для украинцев в Германии и Скандинавии, епископ Георг Беттинг, глава Епископской конференции Германии, и прелат д-р Карл Юстен, руководитель Католического комиссариата в Берлине.

Как сообщал OBOZ.UA, глава УГКЦ Блаженнейший Святослав, выступая в Берлине, подчеркнул, что война России против Украины – это война против Германии, всей Европы и всего демократического порядка. Для страны-агрессора это только "перекус", следующими же "блюдами" могут стать Страны Балтии, Кавказа и Центральной Азии.

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