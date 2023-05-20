Глава партии 'Слуга народа' Шуляк попала в скандал из-за фото на месте ракетного удара

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк попала в новый скандал. Причиной стало фото на месте ракетного удара России по Украине.

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Коршун приехал на развалины дома в светлом костюме, туфлях и Cartier. Об этом сообщил внефрационный народный депутат IX созыва Николай Тищенко, изгнанный из фракции "Слуга народа".

"Каждый раз кажется, что хуже уже не может быть - однако Елена Шуляк умеет пробивать дно снова и снова. То открытие моста с Кириллом Тимошенко, Елена в руках с сумкой Hermes за 25 тыс евро, то привлечет в парламентский зал свой зашкварный законопроект под ОПЗЖ и всем расскажет, что он "президентский", чтобы собрать себе голоса, то серьги Van Cleef & Arpels Alhambra за 4500 €, то теперь новый белоснежный лук, как сегодня", – написал он.

Тищенко порадовался, что больше не имеет никакого отношения к этой партии, потому что, по его словам, с такой председателем она давно перестала быть президентской.

Он также опубликовал видео, которое ему послал товарищ, чья квартира сегодня ночью была уничтожена российским шахедом.

"А Елена Шуляк приехала в своих драгоценных туфельках на шпильке и белом костюме. Что тут сказать. Между обычными людьми и Еленой – бездна. Да и не удивительно, ведь ее народ не выбирал, она прошла просто по списку под протеже..." – добавил нардеп. .

Добавим, что раскритикованный Тищенко фото Шуляк опубликовала в своем Telegram-канале в пятницу, 19 мая.

Напомним, в Киеве ночью 20 мая в результате падения обломков сбитого дрона-камикадзе возник пожар на крыше многоэтажного жилого дома. В результате этого повреждение было обнаружено в 4 квартирах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на субботу, 20 мая, в Киеве и Киевской области прогремели взрывы во время атаки России дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили вражеские цели, в то же время падение их обломков привело к возгоранию и ряду повреждений в нескольких районах столицы.

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