Глава НСЖУ Томиленко принял участие в официальном показе в Нью-Йорке фильма '20 дней в Мариуполе'. Фото

В Нью-Йорке в рамках Всемирного дня свободы слова состоялся показ фильма "20 дней в Мариуполе". Показ, организованный PEN America, прошел в доме, где проживала семья 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта, и собрал защитников свободы слова и ведущих журналистов. В мероприятии принял участие глава НСЖУ Сергей Томиленко.

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Об этом сообщил Национальный союз журналистов. Отмечается, что мероприятие, в частности, посетили генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле и первая вице-президент и исполнительная редактор Associated Press Джули Пейс. Мариуполь. Он отметил, что сегодня каждый украинский медийщик превратился в фронтового репортера, и многие из них работают на передовой как журналисты и фиксеры иностранных журналистов.

"Каждый на своем рабочем месте выполняет свой долг. И даже в условиях большого экономического кризиса украинские медиаработники продолжают информировать украинцев и весь мир о военных реалиях", - подчеркнул Сергей Томиленко.

В ходе дискуссии Сергей Томиленко презентовал авторитетной американской и международной аудитории местные газеты, которые возрождены и далее выходят в свет на прифронтовых и деоккупированных территориях при поддержке Национального союза журналистов Украины.

Представителей международного журналистского сообщества больше всего поразило то, что выходит газета "Вперед" для охваченного военными действиями Бахмута, которая публикует важную для горожан информацию. По словам Мстислава Чернова, такая информация иногда важнее продуктов питания, и первое, что он сам делал, получив в окруженном Мариуполе доступ к мобильной связи, – узнавал, что происходит в Украине и ее городах – Киеве, Харькове, Одессе. Так же и люди на улицах Мариуполя, увидев съемочную группу в одежде с надписями "Пресса", сразу спрашивали новости, происходящее в стране.

"В условиях, когда оккупанты разрушают инфраструктуру, когда люди не могут потреблять телевизионные, радионовости, традиционная печатная пресса важна как никогда", - подчеркнул Сергей Томиленко.

Подобные мнения высказывали в ходе дискуссии и медиаэксперты из разных организаций: крайне необходим системный поиск средств, грантов, международной помощи для украинской прессы в целом и прифронтовых медиа в частности.

Глава НСЖУ вручил организации PEN America символический подарок – украинский флаг, подписанный мариупольскими журналистами, с пожеланиями победы Украины и благодарностью американцам и всем людям демократического мира за их поддержку.

Среди авторов подписей – молодые люди, участвующие в Школе молодого журналиста, заработавшей на площадке НСЖУ для школьников из Мариуполя, которые сейчас живут в Киеве. Этот символический, очень ценный подарок, организация PEN America приняла с благодарностью.

Генеральная директор ЮНЕСКО Одри Азуле поблагодарила Сергея Томиленко за важную работу, которую НСЖУ и ее сеть Центров журналистской солидарности проводит в поддержку украинских коллег, и заявила о своей поддержке инициативе помощи местным газетам на прифронтовых территориях Украины. При поддержке ЮНЕСКО уже началась программа обучающих тренингов для таких медиа. Эта организация заинтересована в поиске возможностей оказывать помощь прифронтовым газетам и в будущем.

Вице-президент Associated Press Джули Пейс в беседе с Сергеем Томиленко отметила, что редакции медиа обязаны беспокоиться о безопасности своих журналистов и персонала. Когда Мстислав Чернов и Евгений Малолетко были откомандированы от Associated Press в Мариуполь, это медиа постоянно отрабатывало ряд планов для обеспечения им максимальной безопасности, а затем – эвакуации.

Поэтому она очень встревожена и огорчена известием о гибели на прошлой неделе украинского фиксера Богдана Битика. По ее мнению, иностранная редакция должна нести максимальную ответственность перед семьей погибшего.

Показ документальной ленты "20 дней в Мариуполе" является одной из мероприятий недели, посвященной Всемирному дню свободы печати. Ключевые события в этом году происходят в Нью-Йорке, где, в частности, 2 мая на площадке Генеральной ассамблеи ООН на самом высоком уровне пройдут мероприятия, посвященные безопасности журналистов, защите свободы слова во всем мире.

В официальную программу мероприятий на площадке ООН включено и выступление председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, который, в частности, расскажет о роли журналистов в освещении военных преступлений и массовых нарушений прав человека оккупантами во время войны, развязанной Россией.