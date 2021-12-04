Глава МВД заявил о нехватке кадров в украинской полиции до 30%

Глава Министерства внутренних дел Украины (МВД) Денис Монастырский заявил, что в нашей стране большая нехватка кадров в полиции. Нехватка правоохранителей варьируется от 10% до 30% в разных регионах.

В связи с этим нагрузка на имеющихся полицейских выше, чем должна быть. Об этом министр заявил в комментарии журналистам, передает "Укринформ".

Монастырский объяснил, что после суточного дежурства сотрудник полиции должен отдыхать три дня, но сейчас из-за недостатка кадров у него есть на отдых только двое суток.

Министр добавил, что зарплаты у полицейских в разных областях и городах Украины примерно одинаковые, но уровень их жизни сильно разнится.

Видео дня

Решить эту проблему, считает глава МВД, можно за счет повышения зарплат как патрульным, так и спасателям и пограничникам. Для этого можно использовать деньги из госбюджета, поступления в который могут быть увеличены за счет борьбы с неуплатой акцизов за алкоголь, табак и горючее.

"Это можно будет сделать уже в первом квартале следующего года", – добавил министр внутренних дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Монастырский заявил, что подразделения МВД полностью готовы к реагированию на ситуации, которые могут возникнуть на украинско-беларусской границе из-за миграционного кризиса.