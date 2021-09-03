Глава МВД Монастырский рассказал ученикам одной из киевских школ о безопасности на дороге. Фото и видео

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в пятницу, 3 сентября, провел интерактивный урок безопасности дорожного движения в одной из киевских школ. Он состоялся в рамках Всеукраинской акции МВД "День знаний".

Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице OBOZREVATEL. Монастырский рассказывал ученикам о безопасном поведении на улицах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Внимательность на дороге, правильный переход дороги в установленном месте, ремни безопасности – простые правила позволяют избежать сложных жизненных ситуаций. Поэтому я не устаю пропагандировать, насколько это важно и полезно соблюдать правила дорожного движения", – обратился к школьникам глава МВД.

Видео дня

Он подарил детям жетоны и "удостоверения юного правоохранителя".

Во время мероприятия школьники задавали Монастырскому вопросы относительно безопасности на дороге, движения разных транспортных средств и правил поведения на дороге.

Отметим, что на мероприятии также присутствовали школьный офицер полиции школы и патрульные полицейские. Они рассказали школьникам о специфике своей работы и позволили детям побывать в их служебных авто.

Кроме того, дети получили книги о безопасности на дороге и светоотражающие ленты для школьных портфелей. Благодаря им человека заметно на дороге на значительном расстоянии, что гарантирует дополнительный уровень безопасности.